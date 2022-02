André Jardine promete ir paso a paso con Atlético de San Luis

El nuevo Director Técnico del Atlético de San Luis, André Soares Jardine, afirmó que espera pronto conocer más a los rivales que enfrentará en la Liga MX, pero sobretodo a los jugadores que integran su plantel, para buscar que su equipo ascienda y esté entre los mejores, ya que el proyecto y material humano con el que cuenta es muy atractivo.

"Percibí que San Luis con un proyecto así no es para estar en los últimos lugares del torneo, pero vamos a ir paso a paso, subir poco a poco en la clasificación, en el juego que mostremos, hasta llegar al sitio donde esté club debe estar que es entre los mejores, tal como lo he hecho en otras instituciones donde he laborado. No sabremos hasta donde llegaremos, aún es poco temprano, necesito ir conociendo a los equipos adversarios, a todos mis jugadores, pero vamos a trabajar bien para que todo esto se vea reflejado y que la afición esté contenta. Con la selección de Brasil Sub20 así fue el trabajo, de menos a más hasta lograr la medalla de oro", declaró en portugués y apoyado en la traducción por su auxiliar.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ahondó que ya pudo ver jugar al equipo ante América, "he encontrado un plantel bastante completo, un vestidor feliz, unido, hay mucho potencial, jugadores con buena técnica, personalidad. Rafael Fernández hizo buen trabajo ante América, los pude ver en el estadio Azteca y bajé a saludarlos al vestuario. Creo que podemos tener buen desempeño en el torneo si todos nos aplicamos como fue en ese partido".

En cuanto al estilo de juego que pretende imprimirle a los Colchoneros, el medallista olímpico con Brasil en Tokio 2020, señaló: "Jugadores con personalidad en el terreno de juego, tener mucho la pelota, siempre jugar mejor partido a partido. Creo que poco a poco los futbolistas van entendiendo en los entrenamientos lo que quiero. Además me gusta mucho controlar a los rivales, que mi equipo de un buen toque de balón".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Y sobre el por qué aceptó venir a dirigir a un equipo mexicano, y como fue ese contacto con San Luis, explicó: "El director deportivo de Sao Paulo de Brasil me comentó que había un interés del San Luis por tener una reunión. Tuvimos tres y fueron muy productivas; de inmediato sentí que lo que buscaba la directiva lo tenía yo, porque el proyecto procura un entrenador de mi perfil y la expectativa de venir me agradó porque estaba de acuerdo a lo que yo quiero para mi futuro, por lo que no dudé en aceptar".

Durante la conferencia, Iñigo Regueiro, director deportivo del San Luis, fue quien le dio la bienvenida y le entregó la chamarra oficial de timonel del equipo, para enseguida tomarse las fotos oficiales.

EL DATO

André Soares Jardine, de 42 años, tiene su primera experiencia internacional, solo ha dirigido en su país a Internacional, Gremio y Sao Paulo.