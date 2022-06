“Al son que nos toque le vamos a bailar” Jorge “Ruso” Ascanio, Boxeador

“Nunca pensé que a tan corta edad y carrera estemos peleando a las afueras del país, me siento muy contento, todavía no me la creo, no me ha caído el veinte de que vamos para Argentina, estoy muy motivado de demostrar de que estamos hechos” fueron las palabras de aquel joven que, a temprana edad, llegó acompañado de su padre Gimnasio Municipal “Ramón Rosales” ubicado en el “Mercado 16 de septiembre”.

El es Jorge Ahabael Ascanio Martínez; mejor conocido como el “Ruso” que, desde su llegada al boxeo de paga, ha dado pasos agigantados que lo proyectan como una de las futuras promesas del pugilismo azteca, robando la mirada y admiración de propios y extraños, ganándose un respeto en cada pelea.

Los sueños se cumple y Jorge Ascano está viviendo uno. / Cristian Robledo

Surgido del establo KOasicha Boxing, Ascanio Martínez se encuentra por enfrentar, una de las batallas más importantes de su carrera, cuando este viernes 24 de junio, mida su poder ante el argentino Juan José “Harry” Jurado en el Casino “Buenos Aires” en la capital argentina, en una contienda pactada a 6 episodios en peso Súper Gallo.

“Es un rival con mucha experiencia, esta pelea me va a servir de mucho, vamos con todas las ganas y al son que nos toque le vamos a bailar” añadió “Esperamos dar un buen resultado allá, vamos muy bien preparados apoyado por mi coach Romulo (Koasicha), sacando un buen resultado aquí es el impulso hacia arriba.”

El potosino se encuentra consciente de lo que se juega arriba del cuadrilátero, pues de aquí se pueden abrir muchas puertas Jorge Ascanio no se raja y saldrá a dejar todo el próximo viernes “Vamos a ganar, a demostrar de que estamos hechos, que la gente importante nos voltee a ver, eso es lo que queremos”.

Pero mucho de esto no hubiera sido posible sin el apoyo de su familia y equipo, a quienes dedica esta pelea especial, pues a pesar de no ser una batalla por un campeonato, puede ser el parteaguas en su carrera dentro del deporte de los puños

“En mi familia están muy emocionados al igual que yo, mi mamá, mi abuela, mi papá, mi abuelo, que ellos son los que han estado conmigo desde pequeño; hoy me entregaron mi uniforme de combate y me dice mi mamá, con ese te vas a ir allá, así que toda la familia estamos muy contentos.”

Desde su debut como profesional el pasado 6 de marzo del 2020 ante Oscar Vélez al cual venció por nocaut técnico en el segundo asalto, la carrera de el “Ruso” Ascanio ha ido creciendo, pues a pesar de sus 7 victorias, de las cuales 5 han sido por la vía del cloroformo, un empate y de no conocer la derrota, ha ido aprendiendo en cada momento que sube al cuadrilátero.

“Estamos corrigiendo los errores que tuvimos en la pelea pasada que fue de mucho aprendizaje, todo el equipo estuvimos trabajando en eso enfocados en la tranquilidad y pensamiento arriba del ring” comentó el púgil potosino.

Sin lugar a duda, la mañana del viernes 24 de junio será muy especial para el joven potosino, que alguna vez soñó con esta arriba de un cuadrilátero y que hoy por hoy cuenta con un potencial y talento que ha llamado la atención en el mundo del boxeo.

DEBUT

Jorge Ascanio debutó el 6 de marzo del 2020 en la Ciudad de México venciendo por nocaut a Oscar Vélez.

BOXREC

7 triunfos, 0 derrotas y 5 Ko´s es el boxrec del potosino.