Academia San Luis de pista y campo arrancó temporada 2022-2023

Con aval de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí, la Academia San Luis de pista y campo llevó a cabo la primera fecha puntuable correspondiente a la temporada 2022-2023 que tuvo una aceptable participación.

La pista de tartán de la Unidad Deportiva Universitaria, sede de la Academia, recibió a 262 atletas de categorías infantiles y juveniles, en las pruebas tanto de pista y campo que se organizaron, 123 mujeres y 139 hombres los que compitieron en la primera jornada sabatina.

Integrantes de los equipos Cholos, Team David, Universidad Vasconcelos, Soledad, Jaguares de Matehuala, Aztecas, Almanza de la capital, Halcones, Instituto Real de San Luis, Lobos Apostólica, Gacelas / Andes, Colegio Agnes Gonxha, Cobritas, Canels - AVCO, Dalias Team, Perfeccionamiento Atlético Couquet y alumnos de la Academia San Luis, se dieron cita.

En cuanto a los resultados oficiales que arrojó el evento, algunos de estos fueron: 50 METROS PLANOS INFANTIL FEMENIL: 1er lugar Ariana González, Colegio Agnes Gonxha, 11 flat; segunda María Fernanda Ochoa, Col. Agnes Gonxha, 11'12, y tercera María Fernanda Meléndez, Lobos Apostólica, 11'43.

800 METROS PLANOS ABIERTA VARONIL: 1er lugar Oscar Bracamontes, Canel's AVCO, 2:08''00; segundo Asdrubal De Regil, Cobritas, 2:10''70; tercero Carlos Salinas, Halcones, 2:11''76. 2000 METROS PLANOS SUB 16 FEMENIL: 1er lugar Fernanda Martínez, PA Couquet, 8:03'20''; segunda Renata Hernández, Halcones, 8:04'09''; tercera María Hernández, Halcones, 8:15'92''. LANZ. JABALINA VARONIL SUB 16: 1er lugar Diego Jacobo, 22.34 metros; segundo Sotero Rivera, IRSL, 21.62; tercero Ángel Daniel, 14.26 metros.

600 METROS PLANOS INFANTIL MENOR FEMENIL: 1er lugar Andrea Ramírez, Halcones, 2:02''74; segunda Romina Ramírez, Halcones, 2:13''20, y tercera María Hernández, Halcones, 2:13''50. SALTO DE LONGITUD INFANTIL MENOR FEMENIL: 1er lugar María Solís, Cholos, 3.51 metros; segunda Sofía Puente, Cholos, 2.99 metros; tercera Laura Monreal, Halcones, 2.81 metros.

Cortesía | AAESLP.

SALTO DE LONGITUD SUB 18 FEMENIL: 1er lugar Montserrat Ortiz, Cholos, 4.51 metros. SUB 18 VARONIL: 1er lugar Diego Arellano, Cholos, 5.53 metros; segundo Steven Contreras, Dalias Team, 4.49 metros; tercero Emmanuel Rivera, Gacelas, 4.28 metros. SUB 20 FEMENIL: 1er lugar Nadia Salas, Dalias Team, 4.63 metros. SUB 20 VARONIL: 1er lugar Raúl Ortiz, Cholos, 5.45 metros; segundo Paolo Montero, Cholos, 5.32 metros. LIBRE FEMENIL: 1er lugar Isabel Macías, Libre, 4.67 metros; segunda María José Niño, Cholos, 4.47 metros; tercera Nayla Montero, Cholos, 4.22 metros. LIBRE VARONIL: 1er lugar Elías Jasso, Cholos, 6.10 metros; segundo David Castillo, Vasconcelos, 5.23 metros; tercero Mario Rojas, Dalias Team, 4.60 metros.

EL DATO

262 atletas de categorías infantil, juvenil y libre tomaron parte en las competencias.