Sociedad lastimada por antivalores que debemos combatir con auténticos valores

La sociedad está sumamente lastimada por tantos antivalores, por lo que un Congreso Eucarístico masivo es realmente un privilegio vivirlo, es un momento de gracia y de bendición sumamente trascendente en la vida de todo participante, pues se tuvo un encuentro tanto íntimo como públicamente con Jesús Eucaristía, porque abiertamente manifestamos la fe en Cristo pan de vida eterna, y a la vez fue muy íntimo, porque cada fiel le dijo a Dios lo que quería decirle desde su interior, y yo creo que eso puede ayudarnos a cada uno de nosotros que lo vivimos, a ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, y mejores trabajadores para un México mejor, porque debe de dar un fruto positivo en nuestras vidas, y hay que esmerarnos mucho los que participamos este evento religiosos para ser ejemplo de vida para muchos, para que vean que damos firme testimonio de nuestra fe, de una fe activa y alegre y no pasiva y guardada en la obscuridad para ver hasta cuándo se nos ocurre dejarla reflejar en nuestras vidas.

Así lo señaló el Presbítero Jaisiel Gregorio Ruiz Cervantes, Vicerrector del Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos, quien fue invitado a impartir la conferencia sobre la Eucaristía en el marco del VI Congreso Eucarístico Arquidiocesano en San Luis Potosí.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

El Sacerdote invitado a impartir dicha conferencia por el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Albelto Cavazos Arizpe, enfatizó: “Los problemas siguen y seguirán siempre, esos no se van a acabar nunca, por ejemplo, hemos sufrido mucho durante y después de la pandemia vemos los graves estragos que dejó en todos los aspectos de nuestras vidas, sin duda, muchos nos vimos afectados desde perder familiares, amigos sacerdotes, amigos y compañeros, hasta afectarnos económicamente, sin embargo, la fe nunca debe desaparecer, vivimos los estragos que deja la violencia con mucho dolor y honda tristeza en el alma, y ante esos contextos sociales que estamos viviendo, es mejor encontrarnos con Dios nuestro Señor, “Justo Juez”, que nos puede ayudar a enfrentar con una mirada cien por ciento evangélica, las realidades de este mundo que parecen verse muy afectado por tantos problemas que ciertamente tienen su origen en la falta de valores humanos y cristianos, pero también tenemos la esperanza que a pesar de todo esto, Él está con nosotros”.

“Por eso estos momentos son de gracia y bendición, de profunda alegría y de felicidad plena para los que acudieron a esta cita con Jesús Eucaristía”.

“Pido el cese a la violencia, porque todos anhelamos la paz, le pido fuerza para el camino, para todos bendiciones, sabemos que los problemas siguen, pero no hay que perder la esperanza y enfrentar los retos que vienen como Iglesia, porque a veces preocupa más que los problemas, la desesperanza de mucha gente, el desánimo que tienen muy arraigado en el corazón muchas personas, pero para transformar al mundo, cada uno de nosotros debe transformarse primeramente desde dentro, es decir, ir dentro de nuestro corazón y vernos primeramente nosotros mismos para ver qué podemos corregir, mejorar, construir, resolver de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, hablar, de nuestros comportamientos y actitudes que no siempre son las más acordes al Evangelio de Cristo Jesús”.

“Le pido a Dios Eucaristía que nos dé mucha fuerza para el camino, para seguir sus Mandamientos y junto con Él caminar para cambiar eso que tanto nos aqueja, --pero repito— yo creo que el cambio primero debe de venir de uno mismo, de nuestro interior, haciendo un autoanálisis para ver dónde hemos fallado, cuánto hemos podido hacer y no hicimos, cuánto podemos mejorar y en qué aspectos, todo eso nos debemos preguntar cada uno de nosotros”.

“Por eso mi mayor petición a Jesús Sacramentado es que nunca perdamos la esperanza, a que trabajemos en sinodalidad todos juntos, sin rivalidades ni envidias, hay que discernir y buscar caminos de paz todos, unidos en santa paz, y así conseguiremos mucho y lograremos esa paz tan urgente y anhelada que necesitamos”.

“Primeramente Dios con esa esperanza y el trabajo en conjunto, podemos superar retos y adversidades de todo tipo, claro está que teniendo como eje central de nuestra vida y de nuestro corazón a Jesús Eucaristía, culmen de nuestra fe, porque nada se compara con la Eucaristía que nos hace volver al centro de nuestra fe, por eso es ir al origen, a la fuente, es un volver a Él y de ahí se desprende completamente todo”.

“Debemos poner a la Eucaristía como centro de todo, yo propondría volver a proclamar un kerigma Eucarístico, es decir, la “Buena Nueva” de que Jesús está con nosotros”.

“Es penoso que a veces no seamos coherentes con nuestra fe, siendo que nuestra vida debe quedar marcada por Jesús Eucaristía. En lo personal, mi vida, mi vocación fue y es guiada por Jesús Sacramentado, mi vida está totalmente marcada por Jesús Eucaristía, el Señor es el que me ha mirado a través de la Eucaristía, así es verdaderamente, así lo siento desde que Dios me llamó desde ahí, y he caminado con Él; yo lo veo en el pan y en el vino consagrado”.

“Yo no soy de esta Arquidiócesis potosina, soy de la Diócesis de San Juan de los Lagos, pero al ver el ambiente que se vivió de fiesta, de gozo, de grata alegría, nos hace vibrar de felicidad absoluta. Estuve viviendo en Rioverde, San Luis Potosí, y veo que esta Arquidiócesis tiene sus raíces y su fuerza, en la vivencia de Jesús Eucaristía, lo llegue a constatar”.

“Así que no suelten a Jesús Eucaristía, que no pase un solo día sin que lo adoren; vayan todos los días a alabarlo, a glorificarlo, a darle gracias por sus innumerables bondades y bendiciones, acudan a Él a impregnarse de Su amor, de Su paz y de Su gloria, Su amor puro y transparente como ninguno otro, debe penetrar en lo más profundo de sus corazones, para que nunca lo dejen de amar como nadie más nos amará”. Señaló el Sacerdote experto en el tema Eucarístico.