SLP, una ciudad importantísima en la historia de México: Rafael Pérez Gay

“Son tantos y tantos los problemas que tiene México actualmente, que desde luego no puedo sino empezar por la inseguridad, porque es un país ensangrentado, es un país que vive en inseguridad y la violencia, --desde hace mucho tiempo-- este país vive en lo que jamás habíamos imaginado: carreteras intransitables, inseguras, hombres y mujeres asesinadas, miles y miles de desaparecidos, secuestrados, 150 mil homicidios dolosos en este sexenio, es uno de los principales problemas que azotan a México, pero desgraciadamente no es único, porque hay muchos”.

Así lo afirmó el reconocido, multipremiado y descollante escritor de talla internacional Rafael Pérez Gay, en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis” quien dijo: “Por desgracia no desestimaría el problema de salud, pues han desestructurado, han deshecho lo que había de salud. Habrá quien diga que ya estaba mal, pero ahora está peor, porque lo que está mal en nuestras vidas no debemos de empeorarlo, no podemos seguir así, sobre todo en el aspecto educativo que es una verdadera y lastimosa catástrofe y otro problema serio es el regresar al autoritarismo mexicano, yo pensé que se había ido, pero no, regresó más fuerte que nunca”.

“Vivimos tiempos obscuros, vivimos una catástrofe educativa en México, desde hace tiempo venía mal la educación, pero hoy en día, --me refiero a términos federales--, está peor que antes, la educación en el país es catastrófica y los libros de texto ¡son una locura!. No hemos puesto una dimensión todavía acerca de lo que hemos hecho con ellos”.

“Por eso le diría a los padres de familia que acerquen a sus hijos a los libros, que los eduquen ellos mismos en valores desde casa. Yo no tengo miedo a las redes sociales, no tengo miedo de las pantallas ni a los celulares, no tengo miedo de que jueguen con todo eso, sólo me interesa que tengan siempre un libro cerca de ellos, que lo tengan a la mano, en todo lugar y momento, en todo lugar de la casa”.

“Hay un agravio para la cultura, para el conocimiento y para la ciencia, de modo que el poder asistir y participar en el XVI Festival Internacional “Letra en San Luis”, es un orgullo realmente, en el que participamos escritores y periodistas extranjeros, nacionales y potosinos, no podemos sino celebrarlo, pues qué gusto que vengan a traernos su poesía y narrativa escritores de otros países. Me da mucho ver a argentinos, alemanes, mexicanos, japoneses, y de muchos países vengan a enriquecer nuestro bagaje literario”.

“Los Festivales como éste son fundamentales para que la gente se acerque a los libros, pues el 48% de los mexicanos nunca ha pisado una librería. El 42% de los mexicanos nunca ha entrado a una biblioteca, de modo que hay que traerles, llevar los libros a festivales y a ferias de libro, para que tengan un acercamiento directo a la literatura, porque es esencial acercar a los mexicanos al arte literario”.

“Celebro que se lleve a cabo este Festival en la ciudad capital de San Luis Potosí, yo la conocía, es realmente hermosa, pero hoy está magnífica, está cuidada, y sobre todo su peso histórico se viene sobre nosotros, a sus 431 que acaba de celebrar. Sin duda es una ciudad importantísima en la historia de México y en historia de las letras, cito por ejemplo al poeta Manuel José Othón y “El Idilio Salvaje”, por lo que puedo asegurar que esta ciudad es un centro cultural fundamental”.

“Es una gran oportunidad para acercar a los niños y jóvenes al arte literario, al gusto por la literatura que es un gozo disfrutarlo. En este tipo de festivales y eventos siempre son elementales para impulsar, motivar y favorecer y atraer el gusto por la lectura desde la niñez”.

“Mi idea es que los libros deben ser antes que nada, objetos cotidianos, cuando se vuelven objetos cotidianos, probablemente habrá alguien que se acerque, los abra, los lea, pero tienen que existir en las casas, tienen que estar en las casas, si no están, es imposible que lleguemos a ellos, deben estar ahí, en la mesa de la sala, en el cuarto, en el buró, en el escritorio, en la cocina, en todos lados, deben estar a la vista y a la mano de todos, como tenemos el celular en la mano en todo momento, debemos tenerlo como el agua que es vital, sólo así podrán entrar los libros en nuestras vidas”.

“No podemos esperar a que ningún programa cultural y literario, ya sea municipal, estatal o federal, venga a tocarnos la puerta y nos diga: “aquí va a haber lectura”, ¡no!, de ningún modo, los libros tienen que ser objetos cotidianos y la gente tiene que llegar ahí y tomarlos para leer y cultivarse y aprender”.

“Exhorto a los padres de familia, maestros, autoridades educativas y culturales a que se sigan preocupando y ocupando de fomentar y promover el gusto por el arte literario, pues sin duda alguna la lectura nos hace ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Fue Borges quien nos dijo que los libros nos hacen más aptos a todo, los libros nos convierten en personas más sensibles, nos convierten en personas que pueden ver más allá de las apariencias, porque las apariencias son importantes, pero a veces detrás de ellas está lo esencial, de modo que todos nos debemos preocupar por forjar conciencias y mentes pensantes”.