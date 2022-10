Llega el Wird Festival a San Luis Potosí

Los 430 años de fundación de la ciudad de San Luis Potosí estarán en grande, con la realización del Wird Festival que contará con 19 actos musicales en tres locaciones distintas, con lo más fresco del underground global, en lo que se espera se convierta en una fiesta musical del 24, 25 y 26 de noviembre en la capital del estado.

Un variado talento internacional se estará presentando en estos tres días de concierto como Mabe Fratti (Guatemala), Valesuchi (Chile), Debit (EUA), Acemo (EUA) y Badsista (Brasil) que se han presentado en importantes foros y festivales de México y el mundo como Ceremonia, NRMAL, Rewire Festival, Primavera Sound, Dekmantel, Sónar y Coachella.

En esta fiesta de noviembre no podía faltar el talento nacional y local que prometen sorprender como Belafonte Sensacional, Diles que no me maten y La Texana.

Sin duda alguna para la presentación de estos talentos se busca los mejores escenarios es por eso que se encuentran programados para el Wird Festiva la Capilla de Aranzazú, la Antigua Estación de Ferrocarril (ubicada a un costado del puente de Av. Universidad) y el Centro Deportivo Ferrocarrilero. Ofreciendo una experiencia íntima entre talento y audiencias y se puede vivir de forma gratuita.

A la par de este evento se tiene programado actividades como XV Festival Internacional Letras en San Luis y el concierto del tenor mexicano Fernando de la Mora.

Este festival cuenta con el Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y es impulsado por el Gobierno de la Capital de San Luis Potosí, con aliados como la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el Museo Regional Potosino del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.