Hay que perderle miedo al violentador: Aniela Rodríguez

“Vivimos en un país marcado por la violencia, y no sólo en México, sino casi todos los países del mundo entero la padecen, y no sólo en la actualidad, sino que ésta, ya se padece desde hace décadas, por lo que tenemos que buscar las mejores formas de recuperar la paz, ya desde el seno familiar para después pasar a los demás ámbitos y aspectos de la vida social”.

“También es muy importante analizar cuál es la raíz de la violencia, hacia dónde va, hacia dónde nos lleva como familia y como sociedad; es preciso analizar las raíces de los problemas que nos encaminan e inducen hacia la violencia”.

Así lo señaló en entrevista exclusiva vía telefónica la reconocida escritora Aniela Rodríguez, quien indicó que no sólo México está azotado por la violencia, sino esto ya parece global, por lo que es urgente cuestionarnos a nosotros mismos en qué hemos fallado, porque tampoco la vivimos de unos años para acá, ya tenemos décadas padeciéndola”.

“Es difícil lograr una estrategia para evitar la violencia y lograr la paz, pero no es imposible, lo más saludable es combatir la violencia a través de la paz”.

“Hay que preguntarnos cómo es que permitimos la violencia, por qué la permitimos y toleramos. Hay que preguntarnos con quién convivimos; es importante analizar si verdaderamente conocemos a las personas con las que convivimos, qué relación tenemos con ellos y si es una relación tóxica, desgastante y asfixiante, hay que apartarnos de inmediato de nuestros victimarios, que pueden habitar en nuestra propia casa y dormir bajo el mismo techo o convivir en la misma oficina, porque a veces nuestro violentador, no siempre lo encontramos en la calle, es un delincuente que ejerce violencia emocional, física, mental y ahora hasta virtual, a veces vive con nosotros”.

“No le debemos permitir a nuestro adversario que nos lastime de ninguna forma, ni siquiera hablándonos fuerte. Ya hay muchas instituciones que ayudan a la mujer, no estamos solas, nadie está sola, que acudan a pedir ayuda profesional e institucional ya, de inmediato, que no pase más tiempo, ya no estamos en la Edad Media, época en la que todo se soportaba, ahora ya tenemos muchos apoyos de toda índole para frenar la violencia de todo tipo”.

“No debemos permitir ningún tipo de violencia y menos a éstas alturas por miedo a nuestro victimario, ya no estamos solas. Hay que respaldarnos unas a otras, no herirnos ni lastimarnos entre mujeres, no hay que ser violentas, sino fomentar el diálogo, la comunicación, la armonía, la justicia, la paz y el perdón”.

Afirmó: “Para mí es un orgullo y una gran satisfacción participar en la 5ª. Edición del Encuentro Internacional de Novela Negra “Huellas del Crimen” en este año 2020, debido a que compartiré mis experiencias como escritora y hablaré de diversos temas que abordo y narro en mis escritos”.

“Este encuentro nos permite darnos la oportunidad de abordar temas trascendentes a través de la novela negra, un género que pareciera olvidado, pero no lo es, porque sí recurrimos a él y lo frecuentamos, tanto escritores de fama internacional, nacional y local, como público que gusta de éste género”.

“Yo les diría a quienes no se han acercado a este género, que lo lean, lo disfruten, y se den la oportunidad de leer a los grandes autores de la novela negra; acérquense sin miedo a éste género, sin duda será una experiencia muy fructífera, porque aprenderán a la voz de los escritores y leerán cómo actúan, qué piensan cuando están a punto de matar a alguien, y cómo es que proceden los delincuentes, los homicidas; podrán comprender un poco más las mentes y patologías de ellos para poder enfrentar esta violencia a través de la paz, no hay de otra, la violencia se enfrenta y se reta con paz”.

“Hay que darnos tiempo para conocer los diversos géneros literarios, y sin duda la novela negra no puede quedarse en el olvido y lo que no se acercado al género, los invito a que se acerquen a él sin miedo, para que naveguen, para diversificar”.

