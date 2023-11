“Les hemos enseñado a los alumnos que la literatura es algo aburrido” Malva Flores

Una de las escritoras más seguidas dentro del XVI Festival Internacional de Letras San Luis es sin duda la mexicana Malva Flores, quien fue clara en señalar que, desde la escuela, se les ha enseñado a los alumnos que la literatura es algo aburrido, esto gracias a la falta de entusiasmo de los mismos profesores.

La originaria de la Ciudad de México, que es poeta, narradora y ensayista, ganadora de múltiples premios donde destaca el Premio Mazatlán de Literatura en el 2021 por su libro “Estrella de dos puntas” y el Premio Internacional “Alfonso Reyes” por su trayectoria y vocación como escritora, investigadora, crítica y docente.

Flores señaló que una de las principales causas por las que no existe el amor a la literatura es debido a que los maestros no sabemos trasmitirles el entusiasmo a los alumnos “En la escuela les hemos enseñado muy mal, les hemos enseñado que la literatura es algo aburrido, quizá porque a la mayor parte de los profesores no les entusiasma”

“Salvo sus expresiones, un profesor ya no puede enseñarles nada que no puedan encontrar por ellos mismos en las redes, entonces, lo que se puede hacer es trasmitirles el entusiasmo; en ese instante ya no se convierte en una obligación sin no una aventura” comentó la autora de “Sombras en el campus: notas sobre literatura, crítica y academia”.

Indicó que si bien la familia también es un eje importante para el gusto por la literatura “también hay muchos casos en los que esa pasión no existe por parte de los padres, pero hay quien ha encontrado el gusto por la misma” añadió “He conocido gente que encontraron en la lectura una forma de integrarse al mundo y de conocer otras realidades”.

Al ser cuestionada si la inmediatez por recibir información por parte de la actual sociedad ha afectado en el gusto por la lectura dijo “Mira ¿Te vas a sentar, quien sabe cuántos días a leer “En busca del tiempo perdido”, o vas a ver una historia de acción que dura una hora y media?, si eres un joven prefieres ver esa hora y media de acción, pero si lográramos enseñarles esa película de acción también ocurre en los libros quizá irían a leerlo.”

“La inmediatez es algo feo y horrible, pero ¿qué no siempre ha ocurrido de cierta manera? No siempre hubo tantos estímulos como los hay ahora, se trata del entusiasmo con los que estemos” apuntó Malva Flores.

Recalcó que hay que saber utilizar la tecnología como herramienta para acercar a las nuevas generaciones a la literatura “creo en el beneficio de las redes, sí se saben utilizar sirven para enseñarles a los muchachos, a los jóvenes o a los niños, si puedes ver todos los ejemplares que hay aquí cada uno significa un modo diferente de ver el mundo.”

“Quizá, lo que deberíamos de enseñarles a través de las redes es que se están perdiendo de miles de mundos nuevos que podrían conocer, si le enseñas eso igual acercan a conocer nuevos mundos, porque eso es la literatura, mundos nuevos” finalizó.