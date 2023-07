Imperdible concierto sinfónico “Un homenaje a las grandes Rocíos: Dúrcal y Jurado”

Magno concierto sinfónico titulado “Un homenaje a las grandes Rocíos: Dúrcal y Jurado” a cargo de una de las máximas exponentes del flamenco y la copla española: Pilar Boyero, quien además estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Universitaria (OSU).

A realizarse el viernes 14 de julio a las 20:00 horas en el CC200 y será una oportunidad única e imperdible de escuchar los grandes éxitos de Rocío Dúrcal y Rocío Jurado. Es así como Pilar Boyero, dueña de una privilegiada voz y un poder interpretativo inigualable, ofrecerá a los asistentes una velada inolvidable que remite a la vida y a la obra de dos de las artistas más grandes de nuestros tiempos: Rocío Dúrcal “La Española más mexicana” y Rocío Jurado “La Más Grande”.

El Concierto Sinfónico que ofrecerá Pilar Boyero y la Orquesta Sinfónica Universitaria, bajo la dirección del Maestro Alfredo Ibarra, estará conformado por canciones icónicas como La gata bajo la lluvia, Como tu mujer, Me nace del corazón, Cómo han pasado los años, Como una ola, Ese hombre y Señora, mismas que se han convertido en himnos de diversas generaciones.

En tres décadas de carrera, Pilar Boyero ha logrado reivindicar la copla más clásica y se ha convertido en una gran intérprete reconocida a nivel mundial. Asimismo, se le ha reconocido como una de las mayores exponentes de la música flamenca en su país, enalteciendo la rumba, la bulería, el fandango y las sevillanas.

Con su voz y estilo interpretativo, se ha presentado en diferentes escenarios en Marruecos, Portugal, España y Cuba, y para este concierto, ha preparado un increíble viaje musical en el que los recuerdos, las historias y la nostalgia estarán presentes.

Es así como el Centro Cultural Universitario Bicentenario, celebra 13 años en los que se ha posicionado como una ventana abierta para la difusión y promoción de todas las expresiones y propuestas culturales, artísticas, científicas y tecnológicas que se generan.

Desde su creación, el espacio se ha engalanado con la presencia de grandes personajes como: Patch Adams, Denise Dresser, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León, Diego Luna, Concha Buika, Diego "El Cigala", Elena Poniatowska, Filippa Giordano, Fernando Luján, Damián Alcázar y Angélica Aragón, entre otros. Así mismo, ha recibido espectáculos de los cuales destacan: el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Cirque Éloize, Africa Umoja, The World Orchestra, Billi Elliot, el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, Budapest Dance Theater, El lago de los cisnes, Carmina Burana, Ballet Nacional de España y el espectáculo “The silence of sound” a cargo de Alondra de la Parra y Chula The Clown.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a toda la sociedad a formar parte del festejo.

La venta será a través de Ticketone www.ticketone.mx y en la Tienda del CC200 en donde además se aceptarán vales de la Universidad.

Costos: $350 preferente, $200 luneta, y $150 primer piso (más cargos por servicio).