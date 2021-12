Gustado recital en el Museo Francisco Cossío

Con gran éxito se llevó a cabo el Concierto Navideño que presentó el Coro de la Escuela Estatal de Iniciación Musical “Julián Carrillo” en el Museo Francisco Cossío.

Este coro es dirigido por Luis Gabriel Salazar Soto, destacado impulsor de la actividad coral infantil y juvenil en San Luis Potosí.

El coro interpretó villancicos de la autoría de Martínez Compagnon, Miguel Bernal Jiménez, Paulino Paredes, además de canciones tradicionales navideñas como All I want for christmas is you, Oh Santa noche, Xochipitzahuatl, por mencionar algunas.

La Escuela Estatal de Iniciación Musical “Julián Carrillo”, con una trayectoria de 24 años se ha logrado consolidar a nivel nacional e internacional como una institución de alto prestigio, a lo largo de los años ha participado de diversos recitales y conciertos en múltiples estados de la república como la Ciudad de México, Jalisco, Tamaulipas y Nayarit.