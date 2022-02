Gobierno potosino pone en operación Museo el Meteorito

Con la finalidad de democratizar la ciencia y la cultura, y llevarla a todos los rincones del Estado potosino, en beneficio de niñas, niños y jóvenes para su desarrollo individual y académico y como opción de entretenimiento que los aleje de las adicciones y la delincuencia, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura (Secult), anunció la reapertura del Museo Interactivo de Astronomía “El Meteorito”, en el municipio de Charcas.

El Gobernador de San Luis Potosí, acompañado de la secretaría de Cultura y la presidenta municipal de Charcas, realizó un recorrido por las instalaciones del recinto cultural, el cual había permanecido cerrado desde septiembre de 2021 debido a la falta de presupuesto para su funcionamiento, irresponsabilidad de la “herencia maldita”.

“Estamos contentos de estar en este municipio, de visitar una obra que la ‘herencia maldita’ inauguró el 11 de septiembre y al día siguiente la cerraron, porque no había presupuesto para tenerla abierta y no se había concluido. Fue una tontería venir a inaugurar algo que no estaba terminado y que la presente administración concluyó en estos 100 días de trabajo", resaltó el Mandatario Estatal, añadiendo su deseo para que toda la población acuda a conocerlo y disfrutar de sus actividades.

Durante su visita, recorrió las 5 salas permanentes: “Universo”, “Galaxias y la Vía Láctea”, “El Sistema Solar y Sistemas Planetarios”, “La Tierra” y “Los Meteoritos”; supervisó el observatorio y constató la primera exposición del museo dedicada al proyecto “Cabo Tuna”, donde afirmó que el acceso al único museo dedicado a la astronomía en el Estado será gratuito para las y los niños de cualquier región.

La oferta cultural y científica de este museo llegará a 14 municipios de los alrededores: Venado, Moctezuma, Ahualulco, Mexquitic de Carmona, Villa Reyes, Matehuala, Vanegas, Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas, Guadalcázar, Villa Hidalgo y Villa de Arista, así como Entidades vecinas del norte. El museo abrirá todos los días y tendrá los servicios de visitas guiadas a cargo de “Los meteoritos”, jóvenes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio (CETIS) 126, que llevan a cabo su servicio social, y realizan cursos, talleres y actividades de observación astronómica nocturna.

Por su parte, la secretaria de Cultura comentó que los horarios de los centros culturales en la capital serán de 11:00 a las 20:00 horas, de martes a domingo, "pero aquí tenemos que hacer algunos ajustes, nos vamos a poner de acuerdo con la presidenta municipal de Charcas para trabajar en conjunto, con la finalidad de que este museo sea explotado y sea visitado no sólo por la gente de Charcas, sino de los municipios aledaños”.