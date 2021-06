El Maestro Alfredo Ibarra, Director General y Artística de la Orquesta Sinfónica Universitaria (OSU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentará bajo su dirección general y artística: "Gammers Sinfónico The Comeback" en el Patio del Edificio Central éste Viernes 25 de Junio a las 20:00 h.

En Rueda de Prensa ofrecida a los medios de comunicación, en el Centro Cultural Universitario “Caja Real”, el Maestro Alfredo Ibarra, Director de la (OSU de la UASLP) acompañado de la LCC Cynthia Valle Meade, Jefa de la Dirección de Difusión Cultural de la UASLP, dieron a conocer la programación de tan importante concierto que será presencial, aunque con público limitado.

Indicó el Maestro Alfredo Ibarra: “Gamers Sinfónico The Comeback” es una propuesta innovadora y llamativa, con la cual, la agrupación regresa presencialmente a los escenarios en 2021, la Orquesta Sinfónica Universitaria dirigida por el Maestro Alfredo Ibarra, presentará un programa divertido y contemporáneo conformado por temas como: “Mario Bros” y “The legend fo Zelda” de Koji Kondo, “Theme of love. Final fantasy IV” de Nobuo Uematsu y “Attack on Titan” de Revo & Linked Horizon. Además, temas como: “Game of Thrones” de Ramin Djawadi y “Castillo vagabundo” de Joe Hisaishi, también formarán parte de esta noche tan especial”.

Indicó que participarán más de 60 músicos en escena acompañados por las voces de Joaquina Aldrete y Sandra Cabrera, revivirán para el público las más grandes batallas y aventuras de los súper juegos, mismos que han logrado quedarse en la memoria de sus seguidores por tener una excelente combinación entre personajes e historia, pero que además incluyen una inolvidable banda sonora.

La Lic. Cynthia Valle Meade, indicó que es importante señalar que el evento se realizará con todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes para asegurar la salud de los asistentes y que la División de Difusión Cultural ya está trabajando arduamente en varios eventos artísticos y culturales de primera calidad, desde luego, ya de forma presencial, aunque con límite de aforo, por lo que estará informando a su debido tiempo, sobre la amplia gama de actividades que se llevarán a cabo a futuro, ya con el semáforo en verde.

