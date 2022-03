Gamers Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica Universitaria

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Gamers Sinfónico a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria, una de las propuestas musicales más esperadas por todos los seguidores de los videojuegos, las series y la música de orquesta. La cita es el Viernes 25 de Marzo a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCU200).

Con un concepto llamativo, la Orquesta que dirige el maestro Alfredo Ibarra extrae de las consolas los temas de los videojuegos clásicos como The Legend of Zelda, Mario Bros, Final Fantasy y Attack on Titan para el deleite de los gamers y melómanos.

Con más de 60 músicos en escena, el programa incluye temas de series como Game of Thrones de Ramin Djawadi y el Castillo Vagabundo, abarcando en esta increíble propuesta los gustos de diversos públicos.

Los boletos para este concierto se pueden encontrar en Unimanía, Unitienda, Librería Universitaria y taquillas del Centro Cultural Universitario Bicentenario con un costo general d $150 pesos.

