Amplia agenda cultural de Marzo en el CEART

Múltiples actividades conforman la agenda de Marzo 2022 que la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, a través del Centro de las Artes de San Luis Potosí, el Museo Leonora Carrington y el Teatro Polivalente, llevarán a cabo con la finalidad de dar una oferta cultural necesaria para la formación, educación y promoción de los valores básicos entre los infantes y la juventud, que impidan un acercamiento con las adicciones o la violencia.

El cartel de actividades inicia el jueves 3 de marzo el Café literario del Ceart, en su ciclo “De la A a la Z”, autores y literatura, ofrecerá la sesión “Juan Rulfo en su cuento. Diles que no me maten. La emoción de su escritura”, a cargo de Victoria Cabrera, en punto de las 18:00 h.

El lunes 7 de marzo se presentarán los los performance “Perro de fuego y rata de agua”, “Boreal Castles” y “L’Ogre”, a partir de las 12:00 h. en diversos espacios del Ceart San Luis, como parte de la residencia de creación artística All in all.

El sábado 12, en el marco del tercer aniversario del Museo Leonora Carrington, Francesca Osorno ofrecerá el taller infantil “Día de Museo Leonora Carrington”, en un horario de 11:00 a 15:00 h. Sin costo.

El lunes 14, a las 16:00 h. en la Sala de conciertos del Área de Música, tendrá lugar la conferencia “Un acercamiento al enfoque metodológico interdisciplinario: artes, ciencias y humanidades para la investigación y la producción”, con la participación de María Antonia González, Lena Ortega Atristain y Vania Fortuna, quienes también impartirán el taller de Caminata sonora, los días 15 y 16 de marzo, en el mismo espacio en punto de las 18:00 h.

El jueves 17, a las 19:00 h., Varieté en el Ceart presentará su cuarta edición, y el viernes 18, a partir de las 14:00 h. el MLC llevará a cabo un TIANGUIS, y a las 19:00 h., su “Noche de museo #52”, con la participación estelar de Aristojazz.

El jueves 24, en el marco de su tercer aniversario, el MLC llevará a cabo la presentación editorial de “La Babilonia Huaxteca”, de la autoría de Pedro R. Torres Estrada, esto en la Sala de las Musas de Museo, a las 19:00 h., para posteriormente inaugurar la exposición pictórica “INMERSO”, de Sylvia Torres, a las 19:00 h. en las Salas temporales y Patio del Desconocido, de este recinto.

El sábado 26 y domingo 27 de marzo tendrá lugar el 4º Maratón de Teatro del Polivalente, a partir de las 14:00 y 12:00 h. respectivamente, ofreciendo al público una muestra con diversas propuestas escénicas.

Del 28 de marzo al 8 de abril se llevará a cabo la edición número 14 del Festival Música Libre, teniendo la participación de Gabriela Alatorre en el concierto inaugural, a realizarse el 28 de marzo, a las 19:00 h. en el Espejo de Agua; el martes 29 tendrá lugar la conferencia “Recorrido musical por la historia del tango 1”, a cargo de Perla Flores, a las 16:00 h., y a las 19:00 h. el concierto a cargo de Naui Cuarteto Vocal, con la dirección de Edgar González Salzmann.

Paralelo a esta programación mensual, permanecen vigentes la exhibiciones “El ojo que todo lo ve”; “La ley del Monte”, de Mauricio Palos; “Ausencias”, de Yunuen Díaz, y “Véase con cuidado”, del Colectivo La Lleca, en las diferentes salas de exposición del Ceart