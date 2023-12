(Entrevista) El virus del hambre es el peor de todos; es una realidad que no se puede negar

El Doctor Juan Nieto Rivera, Terapeuta y Nutriólogo, con Especialidad en Nutrición y Herbolaria, indicó que es muy lamentable que en México y en el mundo se padezca desnutrición desde la infancia, pues afecta en todos los aspectos del desarrollo al ser humano, por lo cual nuestro desempeño no puede óptimo si no estamos bien nutridos y de ahí que muchos infantes no desarrollen todas y cada una de sus capacidades mentales e intelectuales, físicas e incluso emocionales.

Indicó que aún no tiene fecha exacta ni hora para presentar su nuevo libro de medicina tradicional, que no piensa lucrar con él, sino más bien “abrirle los ojos” a las personas y decirles lo importante que es tener una alimentación integral adecuada, que nos ayude a estar saludable y tener larga vida.

“Se pueden prevenir las enfermedades si se tiene una buena nutrición; desgraciadamente hay muchos intereses de por medio para quitar del mercado productos chatarra de todo tipo que afectan gravemente nuestra salud y nos llevan al hospital con un cáncer terminal, esto lo tiene que ver urgentemente nuestras autoridades encargadas de procurar la salud de la ciudadanía”, dijo el Terapeuta, experto en herbolaria y nutrición.

“Un huerto en casa sería una de las opciones más saludables que podemos tener para recuperar la salud y evitar enfermedades de todo tipo, incluso las que se padecen por muchas generaciones, como la diabetes mellitus, entre otras”.