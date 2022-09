[En video] Conversatorio "De la Tierra y lo sagrado": Hagamos las pases con la Madre Tierra

Tenemos que hacer conciencia o perderemos todos la salud Aprendamos de los auténticos sabios a los que les decimos ofensivamente brujos, ellos nos enseñarán a velar por nuestro recursos naturales

"Tengamos pensamientos humanistas, para dejarnos de prohibiciones como el no tirar basura, sino más bien protejamos a la Madre Tierra y digamos mejor: Reusa, Reutiliza, Recicla, Ecologiza, Cuida, Protege, a nuestra Madre Tierra".

"Protejamos a nuestra Madre Tierra que es benévola con todos y cada uno de nosotros, pues hoy sufrimos una contaminación tremenda, que acaba terriblemente con nuestra flora y fauna, con nuestro medio ambiente".

Así lo señalaron los participantes del Conversatorio "De la Tierra y lo sagrado", provenientes de San Felipe, Orizatlán, Hidalgo.

Indicaron los expositores:

"Debemos estar conscientes que para que haya salud con la tierra bondadosa que la trabajan mentes sabias, la debemos cuidar siempre, no sólo unos días".

"Tenemos que esforzarnos por hacer programas para defender a nuestra Madre Tierra y no dejarle todo al Gobierno, no escudarnos en él, porque no toda la responsabilidad cae en el Gobierno".

"El uso de fertilizantes y pesticidas han dañado a nuestros animales, a nuestra flora y fauna, porque es preciso y urgente ponernos a pensar que el ganado pasta y come, los pesticidas llegan a nuestra mesa a través de la carne, lácteos y otros alimentos y los comemos".

"No nos extrañe que tengamos cáncer de hígado o de cualquier parte del cuerpo".

"Eduquemos desde la infancia, recordemos que la escuela debe ser la casa donde se le enseñe a los niños a generar conciencia".

"Hay que clasificar la basura, porque solemos echar a un solo contenedor, ahí se va lo orgánico y lo inorgánico, no nos preocupamoscpor separar la basura".

"A veces reforestamos por justificación, no sembramos ni cuidamos un árbol dándole continuidad; no nada más debemos sembrar el "Día Mundial del Árbol", porque sembrar un árbol es como cuidar un hijo, se cuida para toda la vida".

"Tenemos que establecer una conexión con la Madre Tierra".

"Tienes que hablar con la planta y decirle al árbol: "Hermano árbol, no te seques, no te mueras, quiero que seas la continuidad de mi vida, de mis hijos, de mis nietos".

"Busquen a los sabios que saben transformar la tierra en salud, esos médicos naturistas que nos curan con la medicina tradicional, 100% natural". Así lo dijeron los sabios médicos tradicionales, quienes ofrecieron un foro académico por demás interesante.





