El gusto por el arte musical no se debe perder, por ningún motivo: Iván Petrov

Destacado violinista que ha trascendido fronteras con su arte musical en los escenarios más importantes del mundo tuvo que suspender proyectos culturales y artísticos

Siempre hay algo nuevo y provechoso que aprender, ésa oportunidad nos da el encierro

No nos quedó de otra, más que adaptarnos a los tiempos de la contingencia sanitaria, porque ante todo primero está la salud

Nadie estaba preparado para vivir esta pandemia por tanto tiempo, ya estamos a un año de que comenzó y podemos constatar cómo nos ha afectado a todos de alguna manera. Vemos cómo muchos teníamos grandes proyectos artísticos y culturales y no fue posible consolidarlos y llevarlos a cabo, por la contingencia sanitaria.

Cortesía | Maestro Iván Petrov, destacado violista de origen ruso

Muchos proyectos se vinieron abajo y se vieron suspendidos o pospuestos, y pues a los que vivimos del arte nos afectó en demasía. Por ejemplo, yo daba clases en un colegio particular, y ya no fue posible continuar con ese trabajo, después de 12 años de laborar ahí. Y bueno pues vemos que se cierran unas puertas y se abren otras. Hay ciclos que se cierran definitivamente, no todo es para siempre. Fue muy complicado también para los colegios privados enfrentarse a esto que nadie se esperaba que fuera a afectarnos tanto a todos.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, el Maestro Iván Petrov, destacado violista de origen ruso, integrante de la prestigiada Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP).

Indicó que desde que inicio la contingencia sanitaria, imparte clases y conciertos a distancia a sus alumnos y al público que lo sigue en sus redes sociales, conquistando a públicos remotos como Estados Unidos, y otros países que gustan de disfrutar el arte de forma virtual mientras termina esta pandemia, en la que todos debemos cooperar y comprometernos a actuar con suma responsabilidad para que todos salgamos ilesos de contagio.

No todo es malo, el tiempo de encierro y de estar en casa el mayor tiempo posible, como nos lo recomiendan nuestras autoridades sanitarias, nos dan la oportunidad de aprender algo nuevo, puede ser un idioma, o hacer eso que nunca habíamos podido hacer por falta de tiempo, desde hacer ejercicio, hasta practicar un deporte o tocar un instrumento, leer el libro que nunca pudimos leer o ver la película o los vídeos que no habíamos podido disfrutar, sobre todo formarnos y forjarnos en el arte, que es un escaparate espiritual y mental.

Tuve que suspender varios proyectos personales y profesionales, pero espero y tengo fe, que al terminar todo esto, podamos concretarlos en favor de la sociedad, pues no podemos vivir sin arte.

“Tenemos que adaptarnos a los tiempos que vivimos, porque no hay de otra, y tenemos que utilizar los avances tecnológicos y las redes sociales, para seguir trabajando de forma virtual –repito—tenemos que adaptarnos a los cambios y actualizarnos y hacer nuevas propuestas adaptables a esta contingencia sanitaria”.

“En la primera etapa de la pandemia, grabamos por partes, los ensambles de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, con las debidas precauciones sanitarias, y haciendo énfasis al slogan “Quédate en casa, por tu salud y la de todos”.

“Después ofrecimos conciertos a puerta cerrada, sin público, uno en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga 1 y otras grabaciones y ensayos para la Orquesta, por grupos pequeños, desde luego guardando la sana distancia y el protocolo sanitario. También trabajamos en casa con las partituras, seguimos en ensayos constantes, y entregamos las partituras de las obras musicales de los grandes compositores, que hemos ensayado cada semana. El trabajo sigue, y la Orquesta también”.

“Otras funciones las ofrecimos en diversos foros a puerta cerrada, sin público en vivo, más sin embargo, con mucho éxito de manera virtual, pues los amantes de la música clásica, que gustan de disfrutar de nuestros conciertos se conectan y no pierden el gusto por el arte musical, que nos dá aliento de vida, nos motiva, nos impulsa a ser mejores seres humanos, y a gozar de la música, que aunque no es en vivo, embelesa el oído y enaltece el espíritu y los sentidos”.

“Ojalá que pronto volvamos a la normalidad, y todos podamos disfrutar del arte musical en vivo y en directo. Tengo fe en que termine pronto con el esfuerzo, la cooperación y el compromiso de todos para gozar de los conciertos en vivo, como se disfrutan más y mejor”. Concluyó el talentoso violinista.

