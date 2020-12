El 16 de Diciembre inician las Tradicionales Posadas Navideñas

Las posadas son una tradición navideña típica de México que comienza nueve días antes de la Navidad, el cual simboliza el recorrido de María y José de Nazaret a Belén. Es una fiesta navideña entrañable que une vecinos, familias, compañeros de trabajo o estudio y amigos.

Estas posada buscan propiciar un ambiente de unión y alegría, “lo más importante de las posadas es que reúnen al barrio o la comunidad, ya que por el hecho de ser repartidas cada día entre un grupo de familias, entran en competencia amigable y sobre todo en un mayor esplendor de alegría navideña”.

10 datos de las tradicionales posadas mexicanas:

1.- Tradición mexicana

Luego de la llegada de los españoles a la antigua Tenochtitlan, los evangelizadores europeos se encargaron de adaptar esta fiesta como una manifestación de la fe católica. Las ceremonias invernales en honor al dios a Huitzilopochtli creando un imponente preámbulo a los festejos de la Navidad.

2.- Fechas

Estas posadas se llevan a cabo del 16 al 24 de diciembre, que son precisamente las nueve noches que José y María peregrinaron de Belén a Nazaret buscando posada. Desde las capillas abiertas, construidas en la época de la conquista, esta ceremonia pasó a las iglesias y de allí a las casas, donde se llegó celebrar con genuino fervor religioso.

3.- Tradición de cantos

Las posadas mexicanas también son tradición de cantos y al pedir posada, se canta de manera alternada entre los Anfitriones (el grupo dentro de la casa) y los Peregrinos (el grupo fuera de la casa). Concluye con el famoso estribillo: “Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Y aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón”.

4.- Celebraciones pre-navideñas

La gran mayoría de estas reuniones no se llevan a cabo conforme a la liturgia y el ritual tradicional pues consisten más bien en fiestas y celebraciones pre-navideña, pero si no hay rezo del Rosario a los Santos Peregrinos no podrá llamarse Posada, pues la palabra Posada significa que Dios posa en nuestros corazones por 9 días previos a su Nacimiento o Natividad.

5.- Todos los vecinos colaboran

La tradición de las posadas clásicas como aún sucede en algunas vecindades o conjuntos habitacionales donde todos los vecinos colaboran, y cada quien se encarga de algún aspecto de los preparativos para hacer la ocasión lúcida y agradable. Durante siglos fueron una de las actividades sociales más importantes de México.

6.- Elementos indispensables

Los elementos indispensables para una tradicional posada mexicana son los siguientes: El nacimiento, farolitos y adornos de papel, cohetes, luces de bengala, velas, piñatas, música y por supuesto, comida casera navideña y bebidas calientes.

7.- Bebidas calientes

La fiesta es en invierno, no deben faltar las bebidas calientes, como el famoso ponche mexicano!

Ponche: Se hierven frutas y especias para hacer una bebida dulce, caliente, que en el jarrito, taza o vaso o puede llevar algo de la fruta. Aquí se enlistan algunas posibilidades, pero no se sugiere usar todos estos ingredientes juntos.

Frutas: Caña, tejocote, guayaba, manzana, ciruela, chabacano, piña, naranja, limón, lima, mandarina, uva pasa o ciruela pasa. Especias: Canela, jamaica, té de limón (yerbabuena), piloncillo o azúcar.

8.- ¡Qué no falte la comida

En todas las posadas hay comida y no pueden faltar los típicos tamales: Los tamales de las posadas suelen ser de chile, de dulce y de manteca; encontrarán tamales diferentes: verdes, rojos, de mole; de pollo, de lomo, de rajas, de queso, dulces, con pasitas, etc, una gran variante.

Buñuelos: En principio puede decirse que se trata de una masa de harina de trigo y huevo, que para cocinarse se fríe y se come con azúcar o almíbar.

9.- Las piñatas

Un elemento característico de las posadas mexicanas con las piñatas y su canto característico al ritmo de los golpes: Dale, dale, dale, no pierdas el tino. Porque si lo pierdes… ¡Cuas! Y que truena la piñata y van todos los niños/adultos al suelo por el rescate de los premios… ¡Es el culminación de la posada!

10.- ¿Qué lleva la piñata adentro?

Colación, paletas, globos, manzanitas, pirinolas, galletas, cañas, monedas de chocolate, carritos, silbatos, cocadas, pelotas, pulpas, naranjas, dulces, chicles, galletas y muchos cacahuates, entre más posibilidades o lo que cada quien quiera agregar o suprimir.