Dark Tranquillity en SLP; ¿dónde y cuándo se presentará la banda sueca?

Una de las bandas más representativas del death metal melódico se estará presentando el próximo 10 de abril en el Centro de las Artes de San Luis, se trata de la banda sueca “Dark Tranquillity”, que llegará con un gran concierto a tierras potosinas, en su primera presentación en San Luis Potosí.

La capital potosina es parte de esta gira que realizará la banda por todo Latinoamérica, siendo México el país donde más presentaciones tienen, la cual comenzará en tierras aztecas el 10 de abril en San Luis Potosí, para después visitar la Ciudad de México, Monterrey y cerrar en Guadalajara.

Poseen una extensa carrera desde 1989 hasta nuestros días, en la que han sido nominados a diversos premios, entre ellos el Grammy por su álbum Projector. Están íntimamente ligados a la historia de In Flames ya que Niklas Sundin, uno de los miembros de Dark Tranquillity, escribió las letras de dos álbumes de In Flames, Whoracle y The Jester Race. Además, desde 1993, el vocalista original de In Flames es el actual de Dark Tranquillity y viceversa.

Originarios de Suecia, "Dark Tranquillity" es uno de los grandes del melodeth sueco, una banda con 34 años de carrera, donde han cosechado una infinidad de éxitos, lelvando su música a cada rincón del mundo, donde son bien recibidos y sin duda alguna San Luis Potosí no será la expresión.

Desde su aparición en los escenarios, los suecos han ido en ascenso, con su discografía: “Projector” (1999), “Heaven” (2000), “Damage Done” (2002), “Character” (2005), “Fiction” (2007), “We Are the Void” (2010), “Construct” (2013), “Atoma” (2016) y “Momento” (2020).

La banda ha ido evolucionando, incorporando elementos góticos y atmosféricos en su sonido manteniendo la agresividad característica del death metal.