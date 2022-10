Cuestionario Proust: Hari Sama

Desde su segunda película, El sueño de Lú, el también guionista, actor, productor y músico se convirtió en una de las voces más contundentes del nuevo cine independiente mexicano. Su cinta Esto no es Berlín participó en decenas de festivales, obteniendo cuatro premios en el Festival de Málaga. Actualmente termina su primera película norteamericana I’ll never get out of this world alive. Además de ser socio fundador de la casa productora Catatonia, tiene una banda de post-punk llamada Noble Savage.

¿El principal rasgo de tu carácter?

La perseverancia. Ser necio pues; insistir en encontrar el oro detrás del arcoiris, la piedra filosofal.

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar en el mágico momento presente sin ninguna expectativa, conectado con lo que está sucediendo justo en ese instante.

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

La competitividad y el juicio, que es lo mismo que me desagrada de los demás. Proyectarme en los otros sin darme cuenta que lo estoy haciendo.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Se respondió en la anterior.

¿Tu gran miedo?

Hacer mi transición sin haber terminado los aprendizajes que vine a hacer a esta vida.

¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Incertidumbre apacible.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La exuberante auto destrucción.. pero ya no.

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Creo que sería la prudencia.

¿La persona viva a la que más admiras?

Más que a una persona, he tenido el privilegio de estar cerca del proyecto altruista Tashirat, que adopta niños con vidas desfavorables. Es algo que me conmueve y al que he tratado de apoyar.

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No desprecio a nadie. Pero diría que una persona que representa lo que yo combato dentro de mí cada día es Donald Trump, pero no por él, sino por lo que representa: la incapacidad de empatía, el narcisismo recalcitrante, o sea, la ignorancia en el sentido práctico y budista, está tan exacerbado que creo que es un ejemplo de lo que yo quisiera combatir en mí. Eso creo que se podría decir de casi cualquier político, ¿verdad?

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Palabras o frases que justifican que yo vuelva a mis patrones destructivos; que justifican no ser absolutamente y plenamente feliz en el momento presente.

¿En qué situaciones recurres a la mentira?

En situaciones en las que decir la verdad solamente va a implicar más dolor para la persona, para el individuo, en las que lastimaría a una o más personas.

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que viva el momento presente, en la mayor conexión posible, con las menores expectativas posibles y aprovechando cada instante para expandirse, para gozar el milagro de estar vivo.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Exactamente lo mismo. Agregaría para ambos que también admiro la entrega y la pasión a cualquier asunto que genere expansión, desarrollo personal, sea tu profesión, ser padre o madre, hacer cerámica, luchar por el respeto a tu comunidad o hacer películas.

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis hijos: Emilia, que ya no vive en este plano, hizo su transición hace ya quince años y mi hijo Jonás.

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Yo diría que ahora mismo estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi vida.

¿Qué talento te gustaría tener?

Talento no es lo que me ha faltado, me han faltado sobriedad emocional, ecuanimidad, altruismo, aceptación de la sombra. Si soñara tener algún talento, me gustaría poder pintar, poder dibujar mejor.

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

No haber aprendido a tocar guitarra.

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haber trascendido un estado victimista, autodestructivo, en el que prevalecía la tragedia como actitud.

¿Dónde te gustaría vivir?

En Londres.

¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi casita de ceremonia de té japonés en una cocina en Paseo de la Reforma.

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

David Bowie.

¿Tu pasatiempo favorito?

Bailar cold wave. Jugar con Jonás. Leer.

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Una ballena azul.

¿Cómo te gustaría morir?

En cama, anciano, con Jonás entregándome amorosamente a Emilia que me espera en el umbral. Pero sin haber dejado de “subirme al escenario”.

¿Tiene un lema?

No tengo uno. Tomo muchos prestados. “La práctica está en lo cotidiano”.

