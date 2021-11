Se llevo a cabo “TITANES DEL MAKEUP” con rotundo éxito y un lleno total, en el hotel María Dolores, como su nombre lo dice, estuvieron presentes los grandes del maquillaje, peinado y coaching empresarial.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Evento a cargo y producido por Linda Sánchez, reunió a Bibi Belo glam make up, Jorge Beltrán alto peinado, Lupita Leal media Traiding make up y Efraín Tirado make up artista. Quienes con una vasta experiencia impartieron y compartieron con las asistentes gran información acerca de las ventas, imagen, coaching empresarial dirigido a los artistas de la belleza, siendo éste un evento 100% potosino con proyección nacional e internacional con valor curricular.

Mas de cien asistentes, entre estilistas, maquillistas y estudiantes. Un buen maquillaje aplicado en el rostro resalta las facciones y ocultamos imperfecciones el maquillaje da color, vitalidad y belleza a su cara.

¡ENHORABUENA Y FELICITACIONES!