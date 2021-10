Inspiraciones de maquillaje para esta época otoñal

Un maquillaje lo más natural que puedas siempre lucirá muy bien en tu rostro. Basta con que utilices protector solar, una base de maquillaje que sea de buena calidad para no tapar tus poros, no uses un estilo recargado sobre todo porque seguimos utilizando el cubrebocas para evitar que te llenes de acné.

Un rubor sutil puedes optar para tus mejillas, en tus párpados utiliza los colores de temporada en tonalidades ocre. Delinia tu ojo para enaltecer tu mirada y no olvides enchinar tus pestañas.

En los labios puedes usar colores en café y naranja oscuro para darle un toque otoñal y muy seductor.

De día recuerda no recargar demasiado tu maquillaje, en las noches para salir a cenar o bailar puedes agregar un poco de brillos a tus sombras y te aseguro que lucirás espectacular.