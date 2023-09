Nueva etapa en su vida, Simoné celebra sus 15 primaveras

Radiante, sonriente y ataviada con un hermoso vestido color lila, Lilian Simoné Flores Vázquez arribó al templo de San Francisco de Asís para dar gracias a Dios por llegar a la edad de las ilusiones.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Acompañada de sus padres Lilia María Vázquez y Carlos Flores, así como de sus padrinos de velación Sandra Lorena Flores y Marco Rodríguez, la gentil quinceañera escuchó las palabras del presbítero quien le dijo que en esta nueva etapa en su vida no pierda la fe y continúe con los valores que le han sido inculcados.

Al término de la ceremonia religiosa, Simoné se tomó fotos del recuerdo con sus seres queridos en el jardín de San Francisco; posteriormente se trasladaron a conocido salón para convivir con familiares y amigos.

Sus papás prepararon una sorpresa para su hija y le cantaron los temas No Crezcas más, Yo te esperaba y Recuerda que me tienes a mí, posteriormente la jovencita interpretó con sus hermanos Erick Fernando y Alberto Carlos una melodía de Pimpinela. El tradicional vals no podía faltar y juntos a sus chambelanes también bailó un segmento de diversos ritmos musicales. La velada siguió y la quinceañera no dejaba de disfrutar de su festejo en su honor.

¡Felicidades Lilian Simoné!