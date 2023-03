Todo lo que debes saber de la Fashion Week

El 27 de enero inició la Fashion Week en parís y es hora de prepararse para desfiles, modelos y la mejor ropa, donde las mayores y más importantes casas de moda estarán presentando nuevas colecciones y las nuevas tendencias que marcarán la temporada. La París Fashion Week Otoño-Invierno 2023 será del 27 de febrero al 7 de marzo, una edición donde veremos las propuestas más románticas de las cuatro capitales. Para que estas al tanto de todo lo que pase, aquí te explicamos todo lo que debes de saber sobre las semanas de la moda en el mundo.

Fashion Week es un término muy conocido por los amantes de la ropa, se refiere a una variedad de eventos que nacen en Francia pero el concepto se crea en Nueva York. Las fechas más importantes que este evento tiene son las llamadas "4 Capitales" o "The Big Four", se trata de New York, Milán, London y París. El evento bianual que se celebra cada febrero y cada septiembre en las capitales mundiales de la moda ha crecido tanto y evolucionado para extenderse a nuevas ciudades para mostrar el talento que hay en distintos países.

La semana de la moda nace con la alta costura en París durante el siglo XIX, desde ese entonces se contrataban "modelos" para lucir las prendas de diferentes marcas en espacios públicos, con el paso de los años se volvieron eventos y se creó el Fast Fashion.

En 1903 en Nueva York se dieron a conocer los desfiles de moda, claro, sin tanta producción como en la actualidad, iban dirigidos a mujeres de clase media y alta y se utilizaba para darle estatus a las tiendas y fue en los años veinte cuando se popularizó en el resto del continente.

En los años 40's esta clase de eventos comenzaron a convertirse en show pero fue hasta los 90's cuando cuando comenzó la vibra exótica que caracteriza cada una de las pasarelas en las fashion week, varía el significado de cada evento, cada línea de ropa, cada pasarela y cada prenda, una parte muy importante de la historia y las culturas ha sido la ropa, nos representa como sociedad y como personas.

Durante cada semana de la moda asisten compradores, clientes, inversionistas y editores, se muestra que tipo de tendencias están por llegar y sirve para impulsar la economía y turismo de cada ciudad donde se realiza y son algunas de las cosas por las que son tan importantes esta clase de eventos.