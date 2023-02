¿Eres de los que no les gusta usar condón? ¡Mira de todo lo que te puede salvar!

El condón ayuda a evitar el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como sida, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, sífilis, herpes genital o el virus del papiloma humano. El condón o preservativo es una funda de hule delgada y elástica, de látex o poliuretano que se coloca sobre el pene para impedir el paso del semen, evitando embarazos no deseados, su efectividad como método anticonceptivo es del 85 al 95 por ciento. Para las mujeres también existe un condón, que funciona de manera similar y con niveles de eficacia muy parecidos.

Este día, es dedicado mundialmente al uso de este preservativo, fue establecido por la Fundación para el Cuidado del Sida (AIDS Healthcare Foundation, AHF,) con el propósito de informar a la población sobre la importancia del uso del condón como método anticonceptivo, prevenir las infecciones de transmisión sexual e incrementar su acceso a nivel global.

En San Luis Potosí, los Servicios de Salud entregaron más de 119 mil condones en el 2022. Implementaron la estrategia PrEP desde octubre 2022 y sigue vigente hasta la fecha en los dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, los cuales se encuentran en los municipios de San Luis Potosí y Ciudad Valles, para toda persona que no cuenta con ninguna derechohabiencia, ya que es un programa totalmente gratuito.

La profilaxis previa a la exposición (PrEP) hace referencia a los medicamentos contra el VIH, que cuando se utilizan de manera sistemática, reducen en más de 90 por ciento el riesgo de contraer la infección por el VIH durante las relaciones sexuales. Además, la PrEP puede proteger al miembro seronegativo en una relación serodiscordante, cuando el miembro seropositivo al VIH no recibe tratamiento antirretroviral (TAR) o todavía no ha alcanzado la supresión de la viremia. La PrEP no previene otras infecciones de transmisión sexual es por ello la importancia del uso adecuado del condón.

El riesgo considerable de contraer la infección por VIH incluye a toda persona que ha presentado alguno de los siguientes factores de riesgo en los últimos seis meses: relaciones sexuales vaginales o anales sin preservativo con más de una pareja; una Infección de Transmisión Sexual (ITS) diagnosticada por una prueba de laboratorio o autorreferida o haber recibido un tratamiento sindrómico por enfermedad de transmisión sexual; o haber utilizado la profilaxis postexposición (PrEP) tras una exposición sexual en los últimos seis meses.

Se mantiene la estrategia permanente de realizar la prueba rápida de VIH y Sífilis; y a toda persona con factor de riesgo para Virus de Hepatitis C en los Hospitales Básicos Comunitarios, Hospitales Generales, Centro de Salud y en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits). Así como la entrega de condones femeninos y masculinos de manera gratuita.

