Conoce a Cari Stack, influencer y fashionista potosina

La talentosa potosina Cari Stack de 29 años estudió Diseño e Industria del Vestido en la Universidad Interamericana para el desarrollo (UNID) además de asesoría de imagen y personal shopper de ELLE y teñido textil artesanal de Botanical Inks en Londres.

Actualmente es emprendedora junto a su hermana Valeria Stack, con dos proyectos en marcha, uno denominado @xackstore una tienda en línea y por Instagram, en dónde crean y diseñan conjuntos jogger (pantalón deportivo) y pijamas, entre otros artículos tiedye (técnica que consiste en atar y teñir).

Creo fielmente que si crezco yo, crecemos todos, adaptando las tendencias del mundo con un estilo único, irnos conociendo y complementándolo poco a poco

Su segundo proyecto se llama @closetrevolutionslp es el más reciente y se trata de venta de ropa second hand. (de segunda mano) “Esta idea me surgió estando en Londres hace 4 años que me impresionó que la cultura del second hand y vintage en moda y artículos de todo tipo en general es muy común así como la moda independiente. En ese momento no era muy ordinario en México y San Luis Potosí, y comencé un proyecto similar en ese tiempo”.

Cari Satck, ha trabajado por casi siete años como gerente en tiendas de fashion retail y ha conocido muy bien la industria así como la gestión de personas. Otra área que disfruta.

Por lo cual está convencida que el estilo es único y cada quien tiene su sello. El objetivo no es seguir la moda que marcan las grandes industrias, sino adaptar las tendencias del mundo con un estilo propio, irnos conociendo y complementándolo poco a poco. Eso es lo que trato de reflejar con mis looks, lo más importante es estar cómodos y usar lo que nos guste, no que alguien nos diga cómo vestir.

Me encantan los colores y me gusta darle mi toque a todo lo que yo hago. Inspirar a otros a que las cosas se pueden mejorar sin gastar tanto. En mis redes sociales comparto tips de DIY, belleza, moda, emprendimiento, y sobre todo comida, que es algo que disfruto mucho. Probar algo nuevo es mi pasión. Conocer talentos que a lo mejor no han tenido la voz suficiente para ser impulsados. Quiero crear una red de apoyo y una comunidad para alguien que haga las cosas con pasión ya sean emprendedores artistas, ilustradores, de comida, entre otros, “Y sobre todo que me gusten y me sienta identificada con ellos

Además es amante de viajar, cada sitio que visita, admira las tendencias y la libertad que tiene la gente de vestir con su propio estilo, “expresar arte en la ropa habla mucho de cada individuo”.