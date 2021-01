Hábitos que nos ayudan a mantener en orden en nuestra casa

Sabemos que estamos agotados ante la monotonía que estamos viviendo ante la contingencia por la pandemia de Covid 19. Sin embargo no debemos de bajar la guardia menos ahora que estamos en la segunda ola de contagios, donde los casos se han incrementado por diversos factores el clima frío invernal y las reuniones familiares y de amigos en las fiestas decembrina. Por lo cual si no tienes que salir de tu casa no lo hagas, y mantén tu espacio organizado y lindo.

Aquí te dejamos algunos tipos para organizar tus espacios:Todas las mañanas al levantarte haz tu cama así tendrás ordenada tu área de descanso y te motivará en todo tu día. Lava los platos después de tus comidas, así evitarás que se acumulen los platos y evitarás que te de pereza hacerlo. Mantén tu mesa limpia, de igual manera al culminar tu desayuno, comida y cena, guarda la comida en el refrigerador y mantén tu mesa despejada esto te motivará para cocinar exquisitos platillos.

Antes de irte a dormir recoge tu sala, quita objetos que no corresponden en este espacio, un lugar ordenado te dará paz y tranquilidad. Cuelga la ropa que no utilices, no acumules ropa limpia, ni sucia en tu cuarto, y más si tienes tu área de homeoffice, libera espacio. Compra un cesto para la ropa sucia, trata de lavarla constantemente, elige un bonito cesto y te ayudará a decorar tu alcoba.

Mientras cocinas organiza la alacena, revisa productos que hayan caducado, sácalos para que no ocupen espacio, ordena tus cajas de té, café, endulzantes, salsas, etc.

Limpia el refrigerador cada semana, ocupa tus frutas y verduras no dejes que se echen a perder, trata de no pedir comida rápida y mejora tu alimentación así fortalecerás tu sistemas inmune, hoy más que nunca lo necesitamos. Y por último si no utilizas algo, es tiempo de regalarlo, esto te liberará de espacio y ayudaras a alguien que si necesite tus cosas y les saque provecho, dejemos ir lo viejo para que lleguen nuevas.