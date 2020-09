Michelle Ávila invita a reinventarse con toda la actitud

Pentro de los nuevos retos para la asesora de imagen mexicana Michelle Ávila, está enfrentar la crisis generada por la pandemia, ideando conceptos que permitan a las personas reinventarse por dentro y por fuera para levantar el ánimo e iniciar actividades con la mejor actitud.

En marzo, tenía contemplado lanzar su nueva colección de zapatos Glam & Glow Shoes, cuando se atravesó la contingencia sanitaria a causa del coronavirus. “El lanzamiento iba a ser un miércoles, y decretan pandemia el lunes, ya tenía todo pagado, invitaciones enviadas, prácticamente todo arreglado, pero al final entiendes que es un tema fuera de tu alcance y lo importante era solucionar el problema”, contó.

Moda Carolina Herrera comparte sus vivencias y anécdotas como diseñadora

Entonces se dedicó a hacer un plan estratégico a través de su cuenta de Instagram @michelleavilastylist en la que tiene más de 118 mil seguidores, así como en su sección de moda en un programa de televisión, “al momento fue frustrante, pero empleé las herramientas con las que he trabajado desde hace tiempo y tuve muy buena aceptación”.

Pero además de su faceta como empresaria, también es mamá y en esta cuarentena, ha convivido como nunca con su familia.

"Es un momento en el que he disfrutado estar con mi familia, definitivamente hemos optado por realizar diferentes dinámicas para salir adelante de esto, pero pues también tengo que hacer home office, como muchas mamás, y la clave está en organizarte y hacer equipo con tu pareja o con las personas que te ayudan en el hogar, para poder cumplir con todas tus responsabilidades, trato de estar alegre, y de hacer felices a las personas”.

Hace casi 10 años, Michelle Ávila, fundó Glam & Glow, una plataforma especializada en asesoría de imagen, con la que comparte consejos de moda para lucir increíble todos los días, pues para ella: “La asesoría de imagen no es un tema que tenga que estar ligado 100 por ciento a las marcas de lujo, sino más bien al autoconocimiento personal donde descubres a fondo quién eres, para que cuando te vistas, lo hagas con el perfecto balance y de manera adecuada”, explicó la experta a El Sol de México.

Su estilo lo define como "creativo y arriesgado", pero en cada uno de sus looks lo que resalta son los zapatos, pues tiene una gran afición por el calzado. “El zapato puede ser la cereza del pastel. Si no sabes cómo combinar las prendas, utiliza un zapato que destaque, te hará sentir distinto y eso es lo que hace realmente la diferencia entre cada look, aunque no seas experta”, comentó. La línea de zapatos incluye cinco modelos diferentes: Beach, Sunset, Star, Funny y Happy, diseños que son únicos, irrepetible y exclusivos, “ es colección limitada, yo quería hacer algo diferente, que la gente los compre por originales y sobretodo por cómodos, mi intención es crecer internacionalmente con mi propia colección”.

Moda Los looks de otoño que no pueden faltar en tus videollamadas y clases virtuales

La stylist compartió un consejo de moda básico que se puede poner en práctica en cualquier época del año y más ahora con el regreso a las actividades.

“Tómense el tiempo necesario para elegir su look, indaguen en redes sociales tips de peinado o maquillaje, no utilices las mismas prendas todos los días y lo más importante, arriésgate, agrega un complemento a tu outfit, un estampado, cinturón, algo que te haga salir de tu zona de confort”.