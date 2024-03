Prisma | Susto a alumna del Cobach de Pavón

En La Alameda, muchos en doble fila

COPA POTOSÍ.- Anoche inició la Copa Potosí edición 2024 con las mejores expectativas, este el torneo de futbol más importante del estado y de la zona centro del país, en este gobierno se ha consolidado como baluarte de nuevos valores de este deporte, se han incrementado los premios para motivar a los participantes a entregarse en la cancha.

ESPACIOS DIGNOS.- Durante su visita a la penitenciaría de La Pila, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a mejorar las condiciones de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), por lo que se invertirán 40 millones de pesos para dignificar los dormitorios 1, 2 y 3, el área femenil y continuar con los programas de preliberaciones y créditos para emprendimientos en beneficio de los internos y sus familias.

MESA DE SEGURIDAD.- Los altos mandos de seguridad fueron reconvenidos por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para redoblar esfuerzos y afinar la coordinación por los hechos recientes ocurridos en Cárdenas, los exhortó a no bajar la guardia y anticiparse a los problemas, por lo pronto arribaron más elementos militares para fortalecer la seguridad en la Zona Media.

OTRA VEZ.- Igual que el año pasado cuando hubo conflictos para que las imágenes de las cofradías que son propiedad de Tradiciones Potosinas estuvieran en la Procesión del Silencio, este año están todavía en negociaciones en torno a la Virgen de la Soledad a escasos días del evento. Esto es algo de lo que pasa por el cambio en la organización del evento.

PÁNICO.- El jueves de la semana pasada, alrededor de las siete de la mañana, una jovencita estudiante que se dirigía al Cobach 17 en Pavón, fue abordada por dos sujetos que iban a bordo de una camioneta blanca a la que intentaron subirla y al no poder, la ultrajaron frente a varios testigos que no intervinieron; la niña quedó en shock y como pudo regresó a su casa, de la que, hasta ahora, no sale. ¿Y la autoridad?, obvio, ni sus luces.

COMPROMISOS DE RUTH.- La capital, Soledad, Santo Domingo y Villa de Ramos son algunos de los municipios que ha visitado en los últimos días la candidata del PVEM al Senado de la República, Ruth González Silva, asumió compromisos para reducir la marginación, fortalecer los valores familiares, mejorar la infraestructura de salud, consolidar la seguridad e impulsar corredores turísticos para detonar la economía en beneficio de la población.

FIRME LLAMADO.- La alcaldesa interina de Soledad, Araceli Martínez, encabezó su primera reunión de gabinete completo, para reiterarles a titulares de áreas que el trabajo de trámites y servicios públicos debe seguir garantizándose a los soledenses; también se hizo un llamado a estar vigilantes y atentos al tiempo electoral, no desatender prioridades y respetar horarios y espacios al apoyar proyectos políticos.

BOICOT.- De nueva cuenta, como ocurrió al inicio de la administración municipal capitalina, comenzaron los aparentes boicots al alumbrado público, como ha sucedido en los últimos días en diferentes sectores de la ciudad donde -personas que le saben- cortan los sistemas para dejar sin luz sectores amplios; la Coordinación de Alumbrado Público está trabajando de más, y resuelve a la brevedad los desperfectos.

EN CASA DEL HERRERO.- Decepciona que siga impune la trabajadora del Poder Judicial que el año pasado se hizo "famosa" por echarle la camioneta encima a una mujer a la que había chocado, aunque el Consejo de la Judicatura anunció que investigaba el caso, no hay resultados, o al menos no se le han notificado a la víctima.

EXPECTATIVA.- Esta semana comenzaron los preparativos de la FENAE, en donde ya se cerró el primer perímetro del municipio, porque frente a Palacio Municipal estará el escenario principal de esta fiesta.

CUIDADO.- Hay que poner cuidado a la vialidad en la Alameda central de esta capital potosina porque los peatones por las mañanas no pueden ni cruzarla, pero eso sí, se observa que cualquier automovilista se puede quedar estacionado en doble fila sin que nadie le diga algo.

DE TODOS LOS PARTIDOS.- Pura personalidad vimos en el arranque del Festival San Luis en Primavera, pues en primera fila estaban, el ex gobernador Fernando Silva Nieto, la diputada panista Aranzazu Puente, y los funcionarios estatales Juan Pablo Escobar, Mario García y Juan Carlos Machinena.

VIGILANCIA.- La Policía en Soledad de Graciano Sánchez parece no activarse, ni porque en breve harán a sus elementos un antidoping –noticia que un jefe policiaco les adelantó a varios, y ya se corrió el chisme-, y de plano siguen sin atender las solicitudes para que hagan presencia en sectores de esa zona conurbada, como lo es La Constancia, donde no responden a los llamados que le hacen ni a los oficios que les envían.