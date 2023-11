Prisma | Seguridad sin descanso, por paz en SLP

A cuidarse de cambios de temperatura

ACUERDO DE CIVILIDAD.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona logró reunir en el Palacio de Gobierno a los dirigentes de los partidos políticos para suscribir el Acuerdo de Civilidad cuyo objetivo es mantener la legalidad y la propuesta en el proceso electoral del próximo año, que las diferencias ideológicas no sean como antaño fuente de conflicto, sino de una competencia con un ánimo constructivo y se fortalezcan la democracia, unidad y trabajo que ahora distinguen a la entidad en el escenario nacional.

BIEN PORTADOS.- Los dirigentes de todos los partidos políticos que asistieron a la firma del acuerdo de civilidad política en Palacio de Gobierno, se portaron bien, no reclamaron nada, buscaron tomarse fotos con el gobernador, platicaron “en corto” con él, sobre todo las lideresas del PAN y PRI, lo que vaticina que la elección del 2024 será aterciopelada y eso es bueno para San Luis.

IGNORAN A CLAUDIA.- La gran ausente en la firma del Acuerdo de Civilidad, fue la dirigente de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, si bien está con licencia por su precandidatura al Senado no tuvo la cortesía de enviar a un representante, el mensaje que envió es claro: no muestra interés en respaldar el fortalecimiento de la democracia y no termina de aceptar la coalición que formalizó Claudia Sheinbaum con el PVEM que garantiza el triunfo de las fuerzas progresistas en el 2024, Rita Ozalia va por la ruta del divisionismo y la confrontación entre las fuerzas de la 4T.

NOMBRAMIENTO.- La Secretaría de Salud tiene nueva titular, se trata de la doctora Ymuri Vaca Ávila, el nombramiento lo hizo oficial ayer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con la instrucción de que redoble esfuerzos para mejorar los niveles de calidad de los servicios que se brindan a la población; este cambio se dio porque el anterior secretario, Daniel Acosta Díaz de León, fue nombrado coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

NO HAY DESCANSO.- Se viene una temporada de fuerte carga de trabajo para la Secretaría de Seguridad estatal, es una de las dependencias de 24/7 y no habrá descansos, se antepone el bienestar y tranquilidad de las familias potosinas y visitantes; el general Guzmar Ángel González Castillo mantiene con toda la disposición el intenso ritmo de trabajo que exige la sociedad.

TORNEO.- El desarrollo comunitario y la promoción del deporte en todos los niveles es uno de los principales compromisos del Alcalde Enrique Galindo, quien inauguró la fase final del torneo de futbol intercolonias Copa San Luis Rey 2023, uno de los campeonatos del sector amateur más grande del país.

DE ESTRENO.- La entrega de uniformes a los más de 60 equipos participantes en esta etapa final demuestra el respaldo del Gobierno de la Capital a la comunidad deportiva de todos los niveles. El Alcalde Galindo destacó la importancia de impulsar el deporte entre las juventudes potosinas, desde las colonias hasta el alto rendimiento, por los beneficios en la salud pero también por ser una estrategia de seguridad de largo plazo.

NO ERA ARISCA.- Eso de que las autoridades no hagan el trabajo como se debe, orilla a la población a tomar medidas que terminan afectando a terceros y luego son criticados por lo que hacen; en octubre, la viuda de Esteban Silva denunció nulo avance de la Fiscalía en el homicidio ocurrido en julio, pese a que la familia dio hasta el domicilio de los presuntos responsables, ya pasó otro mes y las cosas siguen igual. Luego no se molesten si van y grafitean la Fiscalía o cierran calles.

BUEN USO.- No estaría de más que se revisara el protocolo del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, para que cumpla su objetivo y evitar que se usen recursos humanos y materiales del Estado, en francachelas o para andar “apantallando” con elementos armados, vehículos oficiales, etcétera.

ALERTA POR FRÍO.- Aunque parece que el fin de semana se elevará la temperatura unos cuantos grados, Protección Civil Municipal recomienda tomar ciertas precauciones y no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, pero sobre todo tener especial cuidado con los adultos mayores de 65 años y los niños menores de 5 años, ya que son los más vulnerables a las enfermedades respiratorias.

WTC ALIANZA ESTRATÉGICA.- Este viernes el WTC San Luis Potosí firmará un convenio con la American Chamber, organización norteamericana que impulsa las inversiones en nuestro país, al llegar la AmCham a través de WTC a San Luis Potosí, se brindará toda la promoción para que los inversionistas de los EUA traigan sus capitales a territorio potosino lo que generarán empleos, economía y negocios con lo anterior la entidad potosina con la visión empresarial continuará en la ruta de ser el estado más competitivo del Centro-Bajío.

ÉXITO.- La decision mayoritaria lograda por los partidos, instituciones electores, la FGE y la UASLP con el gobierno estatal para integrar el Acuerdo de Civilidad Política y Electoral que hoy se firmó, es un hecho sin precedente que seguro sentará las bases para que los comicios transcurran en paz. Un buen trabajo coordinado desde la SGG y su titular J. Guadalupe Torres Sánchez y el liderazgo del Gobernador.

APOYO.- Ante las bajas bajas temperaturas que se han registrado, en Soledad implementaron a través de la Coordinación de Protección Civil operativos para identificar a personas que pernoctaban en la vía pública, y a las cuales se les ha entregado ropa abrigadora y se han trasladado a alguno de los albergues del municipio.

SIN INCREMENTOS.- Por unanimidad fue aprobada en el Cabildo la propuesta de Ley de Ingresos para el 2024 en Soledad, la cual será entregada este viernes al poder legislativo para su aprobación, como una muestra de solidaridad, no se establecieron incrementos ni la creación de nuevos impuestos.