Prisma | Rompe récord lid de la Enchilada

INTERRUMPIDOS.- Las ráfagas de viento de este domingo obligaron a cerrar el parque de Morales, afectando las ventas de productores y comerciantes de la Feria de las Flores en su último día de exposición, aunque se espera que como cada año, algunos de ellos se queden al menos un día más con ofertas para los amantes de las plantas.

OPERATIVO SEMANA SANTA.- En las cuatro zonas del estado el gobierno estatal desplegó el operativo Semana Santa con el que se garantiza el orden y tranquilidad durante las celebraciones y vacaciones por Semana Santa y de Pascua, hay coordinación con autoridades municipales y federales para reforzar las acciones preventivas y de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

PUENTE DE LA 71.- El puente superior vehicular sobre Circuito Potosí, a la altura de la Calle 71 al oriente de la ciudad, ya casi está listo, solo faltan algunos detalles que competen a la CFE más que a la Seduvop, es una obra de gran importancia para la movilidad en la zona metropolitana, los que insisten en criticar la demora no tienen un interés genuino, están movidos por cuestiones políticas-electorales.

ROMPE RÉCORD.- Exitosa convocatoria tuvo la Carrera de la Enchilada en el municipio de Soledad, con más de 3 mil corredores y familias enteras que disfrutaron de una convivencia deportiva sinigual. En esta edición, Iván Maya del Estado de México rompió el récord del año pasado en la general de 10K; en lo femenil, la keniata, Risper Biyaki Gesabwa se coronó ganadora.

RUTH SE MANTIENE ARRIBA.- La candidata al Senado por el PVEM, Ruth González Silva, se mantiene a la cabeza de las preferencias ciudadanas, su ritmo de campaña es intenso y ha visitado una buena parte del estado, en la última semana se concentró en municipios de la Huasteca y Zona Media, con propuestas a favor de colonos, productores y prestadores de servicios; proliferan encuestas de dudosa metodología que pretenden inflar a candidatas que ni campaña están haciendo.

SALDO BLANCO.- Se vieron coordinados y con amplia presencia los elementos de Protección Civil y Seguridad Pública durante la Carrera de la Enchilada, logrando un saldo blanco general, aunque si hubo quienes requirieron el chequeo de la presión o hidratación urgente, pues correr 10 kilómetros no es cualquier cosa.

IGNORADOS EN SU FE.- Así se sintieron feligreses de la iglesa de San Agustín este domingo, cuando el sacerdote bendijo solo a una parte de quienes acercaron sus ramos ignorando al resto, a quienes se les dio salida por la parte trasera de la Casa de Dios, pero algunos de ellos se regresaron a exigir que su ramo fuera bendito, si no de qué servía haberlo comprado. De mala gana el sacerdote se vio obligado a regresar a esparcir agua bendita a las palmas y laureles.

PREOCUPA.- Se ha vuelto preocupante el nivel de sadismo con el que se maltrata animales en San Luis Potosí. No hay duda de que el ser humano enfrenta una descomposición social aberrante. Tener miedo es de nuestras opciones.

NO SIRVEN.- Las escaleras eléctricas de la plaza El Dorado dejan de funcionar durante horas e incluso permanentemente y nadie responde por este servicio que es fundamental para quienes batallan para subir y bajar, pero eso si, lo que no falla es el cobro del estacionamiento; por más privado que sea el negocio ¿que no hay autoridades que pongan en orden a los dueños?

FORO.- La Facultad de Economía, llevará a cabo del 22 al 24 de abril de 2024 el Foro de Economía, Comercio y Negocios Internacionales, con la finalidad de mostrar un abanico de contenidos que se trabajan en el plantel con colaboradores de otras entidades académicas. Incluirá mesas de trabajo, donde se abordarán diferentes temáticas, tales como Finanzas, Desarrollo Económico, Negocios Internacionales, Economía Matemática, entre otros.

“CANDIDATO JUANITO”.- El morenista Leonel Serrato Sánchez que, en los últimos días parece que hace campaña a favor del bando conservador con sus llamados a debilitar a la coalición “Sigamos haciendo historia”, está muy dolido porque en su propio partido no le vieron posibilidades para ganar la alcaldía capitalina, y le dieron un premio de consolación que prefiere no dar a conocer por la vergüenza que le causa, va de suplente del candidato a diputado plurinominal Luis Emilio Rosas Montiel, hijo del expriista Salomón Rosas.