Prisma | Regalos con amor requiere donativos

¡A cuidarse, por el clima cambiante!

PROMISORIO 2024.- El paquete económico 2024 ya fue entregado al Congreso del Estado para su análisis y posterior aprobación, el monto a ejercer es de 63 mil 400.5 millones de pesos, tiene un incremento de 3.94%; suben también las partidas para obra pública y a ayuntamientos, continuará el crecimiento en todos los rubros, la disciplina financiera, los estímulos a la inversión privada y apoyos a los sectores vulnerables. Los indicadores oficiales presentan a la entidad en un cambio a fondo y las expectativas para el próximo año son muy favorables.

“REGALOS CON AMOR”.- La presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, aseguró que la campaña “Regalos con Amor para Pequeños Corazones” se mantiene con una excelente respuesta de la población para donar juguetes y llevarles alegría a los niños y niñas de escasos recursos esta próxima Navidad; la recolección de juguetes es en la calle Nicolás Fernando Torre número 500, colonia Jardín.

MODERNIZACIÓN.- La revolución vial de la Capital continúa. Ayer el Alcalde Enrique Galindo dio inicio a la obra del paso inferior vehicular de avenida Himalaya, que señaló es parte del proyecto integral de regeneración en la zona poniente de la ciudad, que no solo representa una solución vial necesaria, sino también una transformación completa de la infraestructura y calidad de vida en la zona.

POR CALIDAD DE VIDA.- El compromiso del Alcalde Galindo con la mejora integral del entorno urbano es evidente en este ambicioso proyecto, que va más allá de la creación de un paso vehicular, ya que se incluyen áreas peatonales, espacios para ejercitarse al aire libre y la modernización de la infraestructura hidráulica, por el bien de la ciudadanía capitalina.

REGRESAN APOYOS.- Después de que el pasado gobierno suspendió la entrega de apoyo económico a artistas de diversas disciplinas, ha regresado el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), con un fondo mixto; el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó el evento en el que se respaldó a 44 proyectos artísticos presentados por potosinas y potosinos, por un monto de 2 millones 800 mil pesos.

ABRÍGUESE.- Los cambios de clima en San Luis Potosí son cada vez más drásticos; luego de un fin de semana con cielo despejado y un sol que cayó a plomo luego del mediodía, las autoridades de Protección Civil anuncian un marcado descenso en la temperatura en los próximos días. Dice la broma: “¿No le gusta el clima de San Luis?... regrese en una hora”.

CAPITAL DE LA CHARRERÍA.- Con el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2023, en la ciudad se nota el incremento en ocupación hotelera, vuelos repletos y ventas en comercios y en tiendas de insumos para caballos y artículos de charrería, gasolineras y restaurantes, se vive el ambiente charro que promueve la convivencia familiar; y se espera que el próximo año lleguen más congresos nacionales.

POR LA LIBRE.- Ya que las y los aspirantes a la Presidencia hicieron descarada campaña antes de los tiempos establecidos por la ley, los que pretenden una candidatura en el estado siguen el mal ejemplo y ya comenzaron a aparecer bardas con nombres de personas que sólo en su casa los conocen.

SRE.- Que alguien haga algo, no hay citas para sacar el pasaporte en la Secretaria de Relaciones Exteriores. La página de internet obsoleta e inservible, no hay a quién pedirle ayuda. No puede ser que no haya espacios para sacar un simple documento mexicano.

OTRA MÁS.- Habitantes de la colonia El Vergel, denunciaron que por quinto día consecutivo en la calle Galicia se reportó la fuga de aguas residuales, el mal olor y la imagen mal sana ya tienen hartos a quienes ahí viven, piden a las autoridades que se aparezcan y reparen este desbordamiento de agua negras.

¿Y ELLOS, CUANDO?- Es muy positivo que los elementos de la Policía de Métodos de investigación –judiciales, como se les conoce- vayan a ser sometidos a un examen antidoping en los próximos días, pero debería informarse cuántos cumplen con el examen de control y confianza y por qué se les permite trabajar sin tenerlo.

TODO CLARO.- Los tiempos electorales están perfectamente claros en la legislación federal y en la local, de tal manera que las y los legisladores del Congreso del Estado que busquen participar en alguna candidatura de 2024, saben cuándo tomar la decisión, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) diputado Rubén Guajardo Barrera.

CARRERITAS.- La carretera 57, en el tramo del distribuidor Juárez rumbo a Periférico, ya es usada como pista de carreras, un ejemplo fue el accidente de los coches la tarde del domingo, quienes además de no respetar los limites de velocidad, iban hasta grabando, mientras esquivaban los demás vehículos que circulaban en la zona, a quienes también pusieron en peligro.