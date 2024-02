Prisma | Refuerzan campaña del “conductor designado”

Se deben cuidar “carteras” de los candidatos

SIFIDE EN VALLES.- En la Feria de Servicios realizada en Ciudad Valles participó el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado para atraer a personas interesadas en obtener un crédito para abrir un negocio y a empresarios que buscan ampliar sus actividades; con esta diversificación en la Huasteca, como en las otras regiones de la entidad, se promueve el crecimiento económico aprovechando las oportunidades para acceder a los créditos que ofrece el organismo estatal.

CONDUCTOR DESIGNADO.- El diputado Edmundo Torrescano Medina consideró necesario reforzar las medidas para evitar la conducción de vehículos en estado de ebriedad entre los jóvenes potosinos, luego de los hechos de tránsito que se registraron el pasado fin de semana, donde hubo lesionados de gravedad e incluso personas que perdieron la vida. La campaña “Conductor Designado” es un buen programa, que debe ser reforzado, dijo.

EMERGENCIA.- El diputado Salvador Isais Rodríguez, informó que el Gobierno del Estado a través de la SEDARH, mantiene un seguimiento puntual a la solicitud de declaratoria de emergencia a consecuencia de la sequía que afecta al sector agropecuario.

PELIGRO.– Cada vez es más grave el problema de gente que en los semáforos busca limpiar los autos con estopas aceitosas -que ensucian más que limpiar-, sobre todo los que no aceptan un no por respuesta, ojalá las autoridades pongan atención a la avenida José de Gálvez, en su cruce con carretera 57, frente a una plaza comercial, donde trabaja uno de estos personajes que en estado inconveniente les grita a las personas que no aceptan sus “servicios”.

MENTIRA.- Aunque los alcaldes que buscan reelegirse juran y perjuran que no utilizan recursos públicos en sus precampañas y campañas, esto es imposible si se mueven, operan, y hasta dan entrevistas a medios de comunicación bajo contrato, donde hablan de sus aspiraciones, todo con dinero del pueblo.

CAMINO EN MOCTEZUMA.- Mediante el trabajo coordinado entre las Secretarías de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Desarrollo Social y Regional, se alistan los últimos detalles para la entrega de la rehabilitación del Camino de Morterillos a Colorado en el municipio de Moctezuma; el avance de la obra es del 94 por ciento.

PASAPORTE GASTRONÓMICO.- Para seguir promoviendo las riquezas culturales, arquitectónicas y gastronómicas, dueños de restaurantes y la Secretaría de Turismo del gobierno estatal trabajan para impulsar un “pasaporte” de descuentos y promociones que se entregará gratuitamente a visitantes nacionales y extranjeros.

PASO FIRME.- Con un camino largo de trabajo y resultados, cercanía con la gente y sabedor de las necesidades de la población, el ingeniero Villafuerte se apunta como el candidato del PVEM por la Alcaldía potosina, cumpliendo los requisitos para ello, principalmente, un historial de andar en colonias desde que fue director de Comercio en Soledad, y eso no lo tiene ningún otro aspirante.

OTROS ESTADOS.- Para la edición 2024 de la Feria Nacional de la Enchilada, en Soledad quieren enriquecer su evento y contar con la presencia de otros estados para que muestren como parte de su gastronomía, como preparan sus enchiladas.

SIGUEN INVESTIGACIONES.- Para dar con los responsables de quienes han estado envenenando perros y gatos en la colonia Hacienda de San Miguel, autoridades de Soledad ya implementaron hasta operativos de vigilancia para detectar a los responsables, pues aseguran, no permitirán que se siga cometiendo este delito en la demarcación.

LEY DE ORNATO.- Quienes aspiran a un cargo, o por lo pronto a una candidatura, han hecho lo que han querido con la Ley Electoral, ahora ya hay pintas que parecen aludir más a la reelección del alcalde capitalino que a una cuestión informativa del ayuntamiento, pues no son tiempos de informe de actividades, y se lee un "sigue poSíble".

VISITA.- Ante la visita del gobernador del Estado al Tecnológico Superior de San Luis Potosí, capital, ITSSLPC, ubicado en la delegación de Villa de Pozos, no le quedó más remedio a la directora general Laura Luz García Lumbreras, que asistir a la institución. Y es que comúnmente es señalada por estudiantes y docentes de que nunca va a trabajar. Al menos se presentó para inaugurar una obra deportiva.

SON CLAROS.- Grupos de danza de la colonia El Saucito son claros y a unos días de comenzar el 5o Festival Nacional de Danza Tradicional Saucito Primer Viento, manifestaron su rotundo no a la obra del paso a desnivel de avenida Fray Diego de la Magdalena.

ESCANDALOSOS.- Vecinos de la colonia Hacienda de Jacarandas, en el norte de esta capital, reportan la presencia de un grupo de mozalbetes, varios de los cuales viven en la calle Hacienda de las Palmas, que se han convertido en una molestia para el vecindario. Lanzan SOS a las policías.

REPORTAR PELIGROS.- Aunque parece que los vientos amainaron, la Dirección de Protección Civil Municipal continúa al pendiente de cualquier riesgo para la ciudadanía, y su personal se mantiene atento a las llamadas que se reciben sobre árboles a punto de caer o que están en riesgo de hacerlo.