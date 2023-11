Prisma | Hicieron nada y quieren candidaturas

Buenos premios en rifa del Interapas

FRAUDE DEL SIGLO.- La agenda pública va a dar un giro radical cuando la Fiscalía General del Estado dé a conocer el expediente del llamado “fraude del siglo”, el saqueo durante tres sexenios de unos 3 mil millones de pesos de una dependencia estatal, cuyo nombre se reservó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona; este caso tendrá resonancia nacional y los presuntos responsables deben estar muy preocupados, la investigación lleva dos años y resulta imposible que no se hayan enterado de que el brazo de la justicia los acecha.

SEGURIDAD GARANTIZADA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha el despliegue de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la milicia, para garantizar la seguridad en el estado en la temporada navideña, el operativo es coordinado por el titular de la SSPCE, Guzmar Ángel González Castillo, y están dadas las condiciones para repetir el saldo blanco del año pasado.

UN MES.- El Interapas está alentando a los usuarios cumplidos a ir por sus boletos a todas las sucursales de pago, del sorteo “Cuenta Sana, Gana” 2023, que este año se sortea una camioneta, tres motocicletas y diez pantallas LED; falta un mes para el evento que se ideó para estimular el pago constante de los usuarios del servicio de agua, para allegar recursos al organismo y enfrentar la crisis del agua.

EL DESPEGUE LLEGÓ.- El sector privado que se mostró receloso de la alternancia en el gobierno estatal con el arribo del PVEM, paradójicamente es de los más beneficiados con el desarrollo económico que ha auspiciado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, las metas se han superado en la atracción de inversiones extranjeras y generación de empleos, hay más bienestar social y menos pobreza, más circulante y todos los ramos de la economía reportan ganancias.

INCONFORMES.- Usuarios se quejan de línea de taxis que se encuentra en avenida Himalaya y Real de Lomas, denuncian cobros excesivos en los traslados, modificación de tarifas y taxímetro alterado, piden a la SCT de un vistazo a esta situación.

CHAPULINES A LA CARTA.- Legisladores locales y federales de oposición que han tenido un desempeño mediocre, no tienen vergüenza y para continuar con su vida de privilegios ya comenzaron a apuntarse en los procesos internos de sus partidos para hacerse de una candidatura, a ver cómo les va porque el electorado tiene memoria y no pasará por alto sus incongruencias.

PINTAS.- Trabajadores y trabajadoras municipales laboran día y noche -sobre todo en madrugada- para borrar todo el grafiti del puente “Manuel José Othón”; todavía no terminan su encomienda, cuando sujetos ya acudieron a pintarrajear los muros: Ello es lamentable, pero también es un indicativo que no hay vigilancia, que cualquiera puede ir a rayar las paredes de la zona, y no es detectado.

VACUNAS.- La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, hizo un llamado a las autoridades del sector salud para que ante esta temporada invernal, se trabaje en el abasto de medicamentos, sobre todo de vacunas contra Covid-19 e Influenza.

SIN DENUNCIA.- Actos como el que se dio a conocer en un video en donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Soledad avientan el teléfono de una persona que los graba, no han sido denunciados por la parte afectada, si bien se investigan los hechos, es importante que quienes salgan afectados denuncien, aseguró Ernesto Barajas Secretario General del municipio.

SOLO GOTAS.- Vecinos del Andador Estero en Pavón se quejan de la poca agua que reciben en sus casas, indicando que desde hace años solo les llegan algunas gotas que no les alcanzan para llenar el tinaco, pero eso sí, el recibo llega en tiempo, con una cuota fija que esta alrededor de 350 pesos, a lo que se tiene que sumar dicen, lo que pagan en pipas.

SIN ATENCIÓN.- La joven que fuera agredida hace algunas semanas en la colonia Jacarandas, de la capital potosina, denunció públicamente que hasta el día de hoy su caso no ha sido atendido debidamente por parte de las autoridades, señaló que si bien los sujetos que la ultrajaron han sido detenidos, éstos no han sido siquiera vinculados por los delitos que ella denunció ante la fiscalía.

DESTRUCCIÓN.- De nada sirve más recaudación y programas relumbrantes si la ciudad se encuentra destruida en su infraestructura, como la avenida Morales-Saucito que es intransitable.