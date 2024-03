Prisma | En C4 de Valles arrancará operativo

Piden limpiar baldíos en la Satélite

OPERATIVO SEMANA SANTA.- Con la participación de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pondrá en marcha el operativo de seguridad de Semana Santa en el C4 de Ciudad Valles, mediante el cual se garantizan las condiciones de orden y tranquilidad para el esparcimiento de miles de familias que visitarán las cuatro zonas del estado en el periodo vacacional.

RGC CON AMLO.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona participó en la reunión convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca para dar continuidad a la evaluación del Plan Integral de Salud IMSS-Bienestar, que en San Luis Potosí atenderá a más de medio millón de niñas y niños, mujeres, hombres y adultos mayores, en una primera etapa.

SLP SEDE NACIONAL.- En la capital potosina el gobernador va a inaugurar la 1ª Asamblea Ordinaria Regional Noreste 2024 de la Comisión Permanente de Contralores de los Estados y la Federación, en la que se darán cita funcionarios estatales y federales para optimizar los mecanismos de control y fiscalización.

APUNTO DE.- El Centro Histórico está listo para el Festival Internacional San Luis en Primavera: Por instrucciones de Enrique Galindo, cuadrillas municipales están llevando a cabo labores de limpieza y remozamiento en las plazas públicas, para crear un entorno propicio para las expresiones artísticas, culturales y gastronómicas que serán parte integral de este magno evento.

RESULTADOS.- La Policía Municipal de San Luis Capital ha logrado superar por primera vez la media nacional en confianza ciudadana, según revela una encuesta del Inegi. Este avance, registrado desde el inicio de la administración del presidente municipal, evidencia un incremento significativo en la percepción de confianza y eficacia hacia la corporación capitalina.

RUTH EN ZONA MEDIA.- La candidata del PVEM al Senado de la República, Ruth González Silva, continúa con su intensa campaña por todo el estado y ayer estuvo en Alaquines y Ciudad del Maíz, donde convivió con cientos de familias y se comprometió a seguir impulsando mejores niveles de bienestar y servicios de salud y educativos; además de promover la modernización del sistema carretero.

LIMPIAR BALDÍOS.- Habitantes de la colonia Satélite piden la intervención de las autoridades municipales para la limpieza de lotes que existen por el rumbo, que suelen ser utilizados por pandilleros como refugio, para drogarse o para ocultarse de la policía. Hasta se ofrecen a colaborar en las tareas.

EN LA BANQUETA.- Oficiales de Tránsito de Soledad de Graciano Sánchez deberían darse una vueltecita por las calles de la unidad habitacional Pavón, donde hay vecinos sin conciencia que suelen estacionar sus vehículos sobre la banqueta, obligando a los transeúntes a descender al arroyo vehicular. Por favor.

URGE.- La Ley de Movilidad tiene que ser armonizada, para que el Reglamento dé tránsito pueda ser modificado, un trabajo que urge, pues cada vez más hay siniestros automovilísticos que ponen en riesgo la vida de los peatones y ciclistas.

DE NIVEL.- El foro denominado “Diálogos por la Justicia y la Democracia” realizado en esta capital con la coordinación del diputado federal potosino Juan Ramiro Robledo, fue de altura, con participantes de buen nivel en su mayoría, aunque hubo algunos que enseñaron el cobre con un discurso político muy chafa, como el del senador suplente morenista Elí Cervantes que, dicho sea de paso, tiene razones para estar muy molesto con la justicia.

TRAÍA CUERDA.- La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, llegó al coso de Avenida Universidad y no le fue mal. Lleno a secas. Muchas caras recurrentes. En su estilo, empezó un discurso articulado, pero luego arremetió a diestra y siniestra contra la supuesta quita de su publicidad y se perdió el mensajeLlamó “autoritarios” a los presuntos culpables quienes hubieran necesitado un ejército para hacer esa “cochinada”. Sola, se negó salir con orejas y rabo de la Palza el Rodeo, apenas aplausos a medias.

MOLESTIA.- Los que andan sumamente molestos son los reporteros por el mal trato y desorganización que hubo en el evento de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, fueron muchos los que se inconformaron a través de sus redes sociales.

VOTAR.- Tan polarizado está el país que ahora si van a salir a votar, todos aquellos que hace 3 años no querían hacerlo porque no creían en la política, ni en los políticos, ahora sí creen y van a salir este próximo 2 de junio. Muchos dicen que son aquellos a los que el gobierno federal está perjudicando con sus políticas y a quienes no les parece las modificaciones que están haciendo a los diversos organismos e instituciones del país.