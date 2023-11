Prisma | El viernes, el destino de Iván "N."

El PRI se pronuncia en franca picada

CASO AMARRADO.- Se afirma que el trabajo de la Fiscalía General del Estado sobre “el fraude del siglo”, está bien amarrado y se está en la última fase de los detalles, no habrá más información hasta que se presenten las denuncias respectivas , por lo que hay que tener paciencia, la clase política y algunos sindicatos se van a sacudir desde sus cimientos, de nada valdrán las influencias, desde hace dos años se rompió el pacto de impunidad que imperó en las administraciones pasadas

EL DESTINO DE IVÁN.- Este viernes se resuelve la situación legal del alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, acusado de abuso en la función pública, el juez de control determinará si le vincula a proceso, lo cual se da como un hecho, la investigación es sólida y está documentada de manera fehaciente; los que intentan hacerlo una víctima o darle un tufo político a su detención, pretenden minimizar los ilícitos cometidos en perjuicio del erario municipal y eso que se dicen defensores de la legalidad.

EN PICADA.- El Partido Revolucionario Institucional sigue en franca picada y no solamente por las renuncias de cuadros importantes sino porque hay un alejamiento de la dirigencia estatal con la militancia, más enfocada en hacer negocios con Alejandro Moreno “Alito” que en recomponer al maltrecho partido.

RENUNCIAS.- A lo mejor no es obligatorio, o no son los tiempos todavía, pero los diputados o servidores públicos que van a buscar un puesto de elección popular deberían pedir licencia al cargo desde ahora porque es un hecho que utilizan los recursos públicos para su promoción personal y ni modo que digan que no.

SE FUE.- Después de cinco años de cuestionado trabajo, Gabino Morales dejó la Secretaría del Bienestar, pero no por su desempeño, sino porque va en busca de otro cargo en el próximo proceso electoral.

“REGALOS CON AMOR”.- La presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, inició la campaña “Regalos con Amor para Pequeños Corazones” para recolectar 27 mil juguetes que serán repartidos a niñas y niños en situación vulnerable de toda la entidad, y exhortó a la sociedad potosina a donar juguetes nuevos o en buen estado, serán recibidos en la oficina del organismo ubicado en Nicolás Fernando Torre número 500, colonia Jardín; teléfono 4441515088.

CESE DE FUNCIONARIO.- El secretario de Seguridad Estatal, Guzmar Ángel Castillo, está revisando el desempeño de sus colaboradores y por lo pronto fue dado de baja Sergio Márquez Avelar, quien estaba al frente de la Coordinación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes; el general exige más entrega, disciplina y resultados, los que no cumplan también serán despedidos.

COMPROMISO SOCIAL.- El Cabildo Capitalino de San Luis Potosí, bajo la liderazgo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, demostró su firme compromiso con la educación y la justicia social al aprobar medidas significativas que beneficiarán directamente a la población estudiantil, con la decisión de eliminar las cuotas de inscripción en las preparatorias municipales, garantizando así el acceso igualitario a la educación.

APOYO HUMANITARIO.- Adicionalmente, el Cabildo Capitalino demostró su visión humanitaria al aprobar un comodato para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que utilizará un espacio municipal para atender a familias que han solicitado refugio. La colaboración con una entidad internacional para abordar la crisis humanitaria refleja el compromiso de San Luis Potosí con la solidaridad y la ayuda global.

ORGANICE.- Inicia el Buen Fin y la de por si congestionada ciudad en San Luis Potosí se volverá más caótica, en caso de querer aprovechar este programa se recomienda planear su salida y recorrido a las tiendas para realizar sus compras, ya que durante los próximos días las calles, tiendas y centros comerciales estarán abarrotados.

ATENTOS.- En cuanto a la autoridad, ojalá haya un operativo a la medida de las necesidades de la ciudad capital, ya que en ediciones pasadas el Buen Fin se ha convertido en un tormento para quienes transitan, ya sea que acudan a comprar o realicen sus actividades cotidianas, es imprescindible que esta vez la dirección de tránsito “se ponga las pilas”.

POSITIVA.- La visita de elementos de la Guardia Nacional a escuelas para concientizar sobre temas como el acoso y el grooming, además de la importancia de utilizar bien las redes sociales, resulta positivo, pues las niñas y los niños tienen la información para no ser víctimas de la delincuencia.

CONCLUYE.- Con mucho éxito concluyó la edición 2023 del IncMTY en la ciudad de Monterrey, donde El Sol de San Luis, fue el único medio invitado, debido a la labor informativa de su equipo de trabajo.

¿AYUDA?.- Si bien hay quienes se quejan de que los peatones no usan los puentes dispuestos en algunas vialidades, hay casos en los que ni eso los pone a salvo, para ejemplo el ubicado en la carretera '57 a la altura de HEB, que deja a los peatones prácticamente a la mitad del trayecto y tienen que cruzar corriendo la transitada lateral.

UNA MANITA DE GATO.- Donde ya urge que le den una manita de gato es el bulevar Españita, en el tramo que va de Salvador Nava la calle de Circonio, en donde ya es muy notorio el hundimiento que presenta la vialidad y algunos baches que están en la zona.