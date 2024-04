Prisma | Desatienden llamadas en el Juan H. Sánchez

Jovanny de Jesús Ramón Cruz llega a SEGAM

NO CONTESTAN.- Es de esperarse que el teléfono de la farmacia del centro de salud “Juan H. Sánchez” está descompuesto y no que sus responsables se desatienden de las llamadas, o que están hartos de que a cada rato adultos mayores que no pueden andar vuelta y vuelta les llamen para saber si ya tienen tal o cual medicamento. De ser lo primero, ojalá a la brevedad se repare; de ser lo segundo, que sus superiores de perdido les den un jalón de orejas.

CHATARRA.- Reportan que en varias calles del sur de esta capital, hay automóviles “chatarra” que están abandonados, y que son utilizados por grupos pandilleriles como guaridas, para embriagarse y drogarse dentro de ellos, o bien para acechar a transeúntes y poderlos asaltar, además de representar un lamentable foco de infección por acumulación de basura.

CARRETERA MODERNA.- Con una inversión de 417.7 millones de pesos, el gobernador Ricardo Gallardo puso en marcha los trabajos para ampliar a cuatro carriles la supercarretera Ahualulco-Zacatecas, con un alto impacto porque habrá mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico y social; los beneficiarios son miles de familias de Ahualulco, Charcas, Venado, Moctezuma y de la región del Altiplano en general.

CRÉDITOS A MUJERES.- Este jueves el gobernador encabezará la entrega del programa “Creditodas” para 485 mujeres emprendedoras por un monto superior a los 10 millones de pesos del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, se trata de créditos para promover la apertura o ampliación de negocios de mujeres empoderadas.

¿QUÉ FALTA?- Ayer fue cerrada Vallejo desde Miguel Barrágan y ya estaban cerradas Independencia (tramo Miguel Barragán - Mascorro), Xicoténcatl (tramo Miguel Barragán - Coronel Ontañón), León García (tramo Fernando Rosas - Carlos Diez Gutiérrez), 5 de mayo (tramo Pascual M. Hernández - Fernando Rosas), más la Calzada de Guadalupe por el “Paseo Esmeralda”. Súmele las calles cerradas por una producción de series de televisión y las protestas que bloquean calles, más obras inconclusas en otras zonas de la ciudad.

QUEJOSO.- El candidato panista a diputado federal David Azuara Zúñiga se queja y grita porque, dice, le quitaron un espectacular de su campaña, pero nada dice del proselitismo que empezó hace casi un año, con recursos quién sabe de dónde, engañando con una supuesta asociación altruista a la que se le terminaron las “ganas” de apoyar; ojalá pronto el INE informe sobre todos los recursos gastados y más, el origen de ellos.

RUTH EN CATORCE.- En su visita al Pueblo Mágico de Real de Catorce, la candidata del PVEM al Senado de la República, Ruth González Silva, aseguró que promoverá un corredor turístico en el Altiplano al destacar la arquitectura civil y religiosa, gastronomía, cultura, fiestas, tradiciones y los paisajes naturales de esta región, con mejor infraestructura para atraer a más turismo nacional y extranjero.

CRUZ A SEGAM.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció a Jovanny de Jesús Ramón Cruz como el nuevo titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, con el compromiso de cumplir con el cuidado del medio ambiente y el impulso de acciones y programas, por lo pronto tendrá que coordinarse con otras dependencias para atender los incendios forestales.

MANTELES LARGOS.- El ayuntamiento de SLP avanza en el cuidado y mantenimiento del Parque de Morales, uno de los espacios más queridos y emblemáticos de la ciudad, que en pocas semanas está por cumplir su primer centenario. Ante la prolongada sequía que ha afectado la región, las autoridades han intensificado las labores de riego, con agua de reúso, en una gestión responsable y sostenible de los recursos.

CUIDADO ECOLÓGICO.- Personal de Servicios Municipales de la capital se dedica diariamente a regar y mantener en buen estado las áreas verdes y recreativas del Parque de Morales. La atención especial a los jardines polinizadores, vitales para la biodiversidad local, refleja un enfoque consciente en la preservación del entorno natural y su importancia para la fauna local, como aves y mariposas.

COMO POCOS.- En la Posada del Virrey del Centro Histórico se ha visto continuamente a los artistas Arcelia Ramírez, Alfonso Herrera y El Cochiloco que vienen a grabar la serie Las Muertas. Estarán por varios municipios del estado más de un mes y aprovechan para conocer la cultura, gastronomía y tradiciones potosinas. Lo mejor es que como pocos conviven amablemente con la gente, dan autógrafos y no se niegan a la selfi.