CIVILIDAD POLÍTICA.- Mediante la firma de la Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía en los Procesos Electorales 2020-2021, los organismos electorales y el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, buscan proteger e incentivar el derecho ciudadano a elegir libremente, pero sobre todo, a que sea una contienda ejemplar, con respeto entre los contendientes desde los templetes, respeto a la ley y que triunfe la mejor propuesta para dirigir al estado durante un sexenio más.

DISTINGUIDAS VISITAS.- Posterior a la firma, Carreras López informó que podría ser en el transcurso de este mes cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Leal y el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, estén en esta capital para realizar un recorrido por los trazos que consignan los proyectos ejecutivos de las dos autopistas, Estación Ventura-El Peyote, La Pitaya-Libramiento Oriente y la vía alterna de la carretera 57 que fueron anunciadas por el presidente López Obrador con recursos por 13 mil 127 millones de pesos.

CHIMOLTRUFIA.- El dirigente del PRI Elías Pesina Rodríguez dice que no sabe si sí o si no, habrá coalición con el PAN u otros partidos para contender por la gubernatura del estado. El registro de coaliciones ante el CEEPAC vence hoy a la media noche y las alianzas hasta el 5 de enero pero ya era para que el dirigente tuviera claro el panorama y no le ande jugando a la Chimoltrufia que, como dice una cosa, dice otra.

VAN TRES, UNO MENOS.- Con el registro la tarde del lunes de Xavier Nava como aspirante a la candidatura del PAN a la Gubernatura estatal, ya suman tres los contendientes: Marco Gama y Sonia Mendoza. De la contienda ya se despidió “Boris” Lozano, pero todavía falta que se decidan los restantes tiradores.

BLOQUE.- Por lo pronto, la dirigencia estatal del PAN ya asegura que ese partido iría en coalición por la Gubernatura del estado con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Conciencia Popular, Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Ciudadano (MC), en una especie de bloque de alianza contra MORENA.

SALUD.— Sino se defendía la Secretaria de Salud, Mónica Rangel, quién lo haría, parece ser que de muchas trincheras han guardado silencio a pesar de que la han violentado en distintos flancos. Qué no se deje de quienes ni se sabe cómo consiguen tanta información.

POSIBILIDADES.-- Nuevamente la diputada Sonia Mendoza Díaz tiene amplias posibilidades de abanderar al PAN en la candidatura a la gubernatura, a nivel nacional es la primera mujer que se registra para contener por ese partido en San Luis Potosí en dónde tiene el apoyo de una parte importante al interior del partido y es ampliamente conocida en todo el estado.

EL INGE DE CHOLE CUMPLIENDO.- Ayer en un evento en este municipio el alcalde Villafuerte muy atinadamente decía en el micrófono “mientras que otros andan ya con la fiebre político-electoral hoy estoy aquí inaugurando una calle más en la colonia Rivas Guillén Norte y dando cuenta de que no sólo se quedó en el compromiso de campaña sino es toda una realidad”, muchas veces a dicho el Inge., que él a su chamba, pero también sería bueno verlo desde otros espacios, tiempo al tiempo

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle 5 de Mayo, esquina con Pascual M. Hernández, el pavimento está en muy malas condiciones y se está hundiendo. Esto ya tiene fácil unos dos años, y nunca se ha rehabilitado esta parte; urge que la reparen pues los autos batallan cada vez más en pasar por esta vialidad.

SOCAVÓN.- En la calle de Lourdes esquina con Caldera, en el fraccionamiento San Leonel, se formó un socavón desde hace más de 4 meses y a la fecha no ha sido reparado. El desperfecto mide aproximadamente un metro de ancho y tiene una profundidad como de medio metro, ya ocurrió la tragedia que un coche se hundiera en esta parte y las autoridades sólo ponen “señalamientos” pero no lo reparan.