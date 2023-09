Entorno empresarial | El gobierno debe tomar en cuenta el impacto de sus acciones

En artículos anteriores hemos hecho referencia en los agregados macroeconómicos y como se han ido paleando las condiciones y necesidades de México, y como nos han afectado el entorno internacional y la pandemia.

Así mismo hemos hecho referencia de los desatinos en la experiencia y capacidad de este gobierno y que, a parecer de muchos mexicanos se sienten afectados, no digamos en el sector salud.

Los acontecimientos del pasado miércoles en la cámara de diputados nos da un panorama, de que como también lo mencionamos se busca ganar las elecciones a billetazos, y cumplir las obras insignes de este sexenio.

Para ponerlo en contexto se ha trabajado en el clientelismo que muchas veces son los programas sociales a costa de otros rubros prioritarios.

Anteriormente se obligaba a hacer ahorros internos para diferentes eventualidades como los fideicomisos para desastres y muchos otros. Esta administración al no contar con el dinero para las promesas de campaña los ha ido eliminando y cobrando fiscalmente a deudores para hacerse de recursos, coloquialmente diremos que rompió el cochinito, pero no alcanza para cerrar el sexenio, y solo queda endeudarse, esta deuda en aproximadamente el 80% es gasto corriente y lo puede ocupar en lo que necesite y el otro 20% en gastos como pensiones, etc.

No olvidemos que este sexenio arranco y no se endeudo gracias a los ahorros del sexenio anterior, tal vez obligados, pero había de donde agarrar recursos, ahora al no tener este tipo de estructura y destruyendo entes públicos, el siguiente sexenio será complicadísimo.

Tanto así que el único pronostico que se avizora es una reforma fiscal para que siga caminando el país, hoy en día no se paga a los contratistas del gobierno, en el sector salud no hay medicinas y los laboratorios también están haciendo fila para que se les pague y por todos lados es un desastre.

Es prudente saber que la clase media que no esta dentro del clientelismo, pasara momentos de incertidumbre, mientras el futuro se va presentando el peso seguirá bailando al son que le toque el dólar, y la inflación se mantendrá, y paradójicamente seguimos con un alto consumo.

Tal vez deberíamos copiar la estrategia anterior a nivel de finanzas personales y empezar a tener diferentes ahorros, que no sean pagar menos, sino que empezar a llenar el cochinito en caso de contingencias futuras.