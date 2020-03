A fuego cruzado

PÁNICO.- Los incidentes de inseguridad no paran en el municipio de Villa de Reyes, y apenas la noche del miércoles una vivienda en la colonia San Cristóbal, fue escenario de un ataque a mano armada. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, los responsables de brindar seguridad optaron por el mutis, por lo que del caso corrieron varias versiones, una de ellas que todo se derivó de un robo; inclusive, se habló que dos habitantes del inmueble fueron desaparecidos.

CALLEJON DE HAMPONES.- Resulta increíble que a unas cuantas cuadras de las oficinas de la policía estatal -en Eje Vial e Insurgentes- y de la municipal -en Hidalgo y Reforma-, prevalezca un reducto de delincuentes, que a cualquier hora del día asaltan a transeúntes, roban comercios aledaños o “aletean” automóviles y que a sus anchas se drogan a la vista de todo mundo. Esto sucede en el tristemente célebre Callejón de la Luz, en el cruce de Eje Vial y Reforma.

NI UNA PATRULLA.- Los vecinos ya no soportan tal inseguridad, pues a pesar de la cercanía de las sedes de las corporaciones policiacas, es harto difícil que alguna patrulla se instale en el sector a vigilar. No hay que esforzarse mucho para imaginar que si eso sucede en las narices de la policía, qué no ocurre en la periferia de la ciudad.

MAL EN MEXQUITIC.- El director de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona ya está acostumbrado a que los reflectores estén sobre él, no porque haga bien su trabajo, sino porque no sabe hacerlo. En lugar de ello, se dedica a otra cuestiones que nada tienen que ver con su labor de “jefe policiaco”.

ILEGALES EN TAXI.- Parece que las autoridades le están sacando la vuelta al evidente ilícito en el que están incurriendo algunos taxistas al auxiliar a indocumentados, a sabiendas que lo son, y trasladarlos en sus unidades. Aunque desde hace tiempo que se incurre en esa práctica -muy remuneradora, por cierto-, en las últimas semanas varios “trabajadores del volante” han sido sorprendidos por policías estatales y municipales en pleno traslado de ilegales, pero nunca son detenidos.