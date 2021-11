A fuego cruzado

DENUNCIAR EXTRAVÍO.- La Fiscalía General del Estado, la famosa FIGE, se vio obligada a recomendar que sea de inmediato reportar la desaparición o no localización de una persona; es falso que deba esperarse hasta 72 horas.

CON FOTO.- Las y los usuarios que tengan la necesidad de iniciar una denuncia para la búsqueda de un integrante de su familia deben presentar dos copias de su credencial de elector, así como dos copias del acta de nacimiento de la o el extraviado, junto con dos fotos de tamaño postal en papel fotográfico, para poder generar una ficha de búsqueda que después es publicada en la página web: https://fiscaliaslp.gob.mx/vi/ y en las redes sociales oficiales de la institución.

DENUNCIA.- Y hablando de desapariciones, en el caso de una denuncia por el hurto de un vehículo automotor, es necesario contar con el folio o número de reporte del 911, y en caso de que sea recuperado por alguna corporación policiaca, será obligatorio acreditar la pertenencia del mismo, por lo que deberá presentar la factura original del automóvil, la cual debe tener el nombre del propietario o estar debidamente endosada al reverso, al igual que su tarjeta de circulación.

ROTACION.- El responsable de la Policía de Investigación, parece que no le atina. Apenas llegó y ordenó una rotación de mandos medios y, para los próximos días, ya tiene planeado uno nuevo. Parece que las sugerencias que le hacen llegar para que quite y ponga, no le están dando resultado.

ABOGADOS.- La Asociación de Abogados está lista para festejar el Día del Abogado. El evento, parece que será en grande y reunirá la crema y nata de tales profesionales. Habrá que esperar qué autoridades asistirán.