Uriel Carmona reitera que no dejará la Fiscalía de Morelos; llama a no politizar la justicia

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara compareció la tarde de este jueves 05 de octubre ante los diputados locales; ahí llamó a no politizar la justicia y reiteró que no dejará el cargo de Fiscal General, pese al proceso que enfrenta con la justicia.

A un año del feminicidio de la diputada local Gabriela Marín, Carmona Gándara fue citado ante el pleno del Poder Legislativo para rendir su primer informe semestral de 2023.

Ante el cuestionamiento del diputado por Movimiento Ciudadano, Julio César Solís sobre si es culpable de retardar la justicia, de encubrimiento, feminicidio en calidad de auxiliador y de tortura, el fiscal negó ser responsable.

“No soy responsable de ninguno de esos señalamientos, todo eso tiene tintes políticos, por eso es que, utilizando los medios de defensa a mi alcance, he logrado mi libertad y siempre estaré dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para aclarar cualquier imputación”.

“Esto se va a aclarar; no he cometido ningún delito, cuento con las evaluaciones correspondientes, las evaluaciones de Control y Confianza correspondientes. He sido correctamente evaluado”, dijo.

Aclaró que la Constitución no contempla que para ser designado Fiscal General debe contar con anterioridad con las evaluaciones de Control y Confianza; hasta que toma el cargo se programan como un requisito administrativo de permanencia establecido en una Ley Secundaria, por lo que reiteró que no dejará el cargo como Fiscal del estado.

“Pienso seguir trabajando hasta que Dios lo permita, con responsabilidad, garantizando que mi ejercicio siempre va a ser apegado Derecho, con respeto a las demás autoridades, a las instituciones, tanto del estado de Morelos como de la Federación, pero sobre todo de los morelenses”.

Durante la comparecencia, la diputada panista Andrea Gordillo cuestionó la falta de coordinación entre la Fiscalía y el Ejecutivo estatal, a lo que Carmona Gándara respondió que desde la Fiscalía: "No se va a invadir el campo político y se trabajará institucionalmente, respetando al resto de las autoridades estatales y federales con la ley en mano; un fiscal no tiene por qué pisar esos terrenos”.

