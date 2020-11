Reporteros reprochan a alcaldesa agresiones en protesta feminista 

Cancún, Quintana Roo.- Ríspido fue el encuentro de hoy al mediodía entre la edil de Benito Juárez, Mara Lezama, y los reporteros tras la agresión a dos de los compañeros que resultaron heridos por bala y otros golpeados por los policías cuando dispersaron violentamente la protesta feminista anoche en el Palacio Municipal.

La presidenta municipal afirmó que su administración auxiliará a la Fiscalía General del estado en las investigaciones por los disparos y agresiones efectuadas por los agentes policiacos afuera del Palacio Municipal anoche.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Asimismo, exhortó a los afectados a interponer sus denuncias y a la prensa a proporcionar cualquier video o imagen que sirva como evidencia.

La munícipe fue cuestionada por un reportero quien puso en duda que ella dio instrucciones de evitar la violencia, pese a que la policía está en el Mando Único, a lo que contestó que sostiene reuniones con los mandos policiacos dentro de la Mesa de Seguridad en donde se abordan estos temas.

Foto: Rafael Martínez

Desde ayer, añadió Aguilar Osorio, el Ayuntamiento estuvo en comunicación con la Fiscalía para que tomara la denuncia de quienes habían sido llevados al hospital. Hoy se ha estado en contacto con los reporteros agredidos para que también acudan a declarar.

Una reportera afirmó con molestia que entre el gobierno municipal, el estatal y seguridad pública parecieran estar “tirándose la bolita” al negar responsabilidad; en respuesta, la edil señaló que no rehuye de su responsabilidad y por eso acudió a dialogar con la prensa, incluso contra el consejo de algunos colaboradores.

“Yo estoy aquí para dar la cara. No me escondo. He respondido desde cuando se dieron las cosas. Yo pido que nos unamos y que tengamos a un gremio solidario para que las cosas sucedan y que no exista impunidad”, afirmó.

“Todos estamos, finalmente, en el mismo sentido, para reprobar todos la violencia de cualquier sentido. Sin importar partidos o si somos periodistas o autoridad, no podemos permitir que se violente a las personas”.

A pregunta expresa de quién había dado la orden, señaló que hasta ahora eso no ha sido declarado, pero corresponderá a la Fiscalía investigar, al igual que la Contraloría y Asuntos Internos, para lo cual pidió la colaboración de todos en cuanto a posibles evidencias.

Sin embargo, confirmó que el secretario municipal de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría Chávez, fue separado del cargo y sometido a un proceso administrativo.

Reiteró que los agentes municipales están adscritos al Mando Único, por tanto no están a sus órdenes, sino de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; pese a ello, Santamaría era su secretario de Seguridad Pública en lo administrativo, por lo que tomó la decisión de separarlo del cargo.

A balazos, policías de #Cancún dispersan protesta feminista.



La marcha fue convocada en redes sociales luego del feminicidio de la joven #BiancaAlexishttps://t.co/avOoQJZStt pic.twitter.com/UyBKZ1SVAD — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 10, 2020

En breve, añadió, se nombrará a un encargado de despacho para Seguridad Pública, “con mucho cuidado”.

La edil, quien estaba acompañada del síndico Heyden Cebada Rivas y del jefe de asesores, Jorge Aguilar Osorio, de forma reiterada dijo que no permitirá la impunidad en el caso, por lo que cuentan con todo su apoyo para auxiliar en las investigaciones que efectúa la Fiscalía.

“Mi respaldo a la libre manifestación y todo mi apoyo a quienes luchan por los derechos humanos”, comentó.

Reporteros marchan en repudio a represión

Horas antes, una veintena de reporteros de Cancún salieron a las calles esta mañana para reclamar y exigir justicia por la agresión cometida anoche por la policía estatal en contra de compañeros periodistas, en la cual dos comunicadores resultaron heridos de bala.

Los reporteros fueron heridos tras la represión del Mando Único de Seguridad Pública del Gobierno del Estado en contra de cientos de manifestantes que protestaban contra la ola de feminicidios que se han registrado en la entidad.

Foto: Rafael Martínez

Los comunicadores iniciaron su marcha desde la llamada “Glorieta del Ceviche” hacia el Palacio Municipal en Cancún. En el recorrido exigieron justicia para los periodistas y paz en Quintana Roo.

Los periodistas heridos Roberto Becerril, de La Verdad, y Cecilia Solís, de Radio Turquesa, se reportan estables tras ser intervenidos quirúrgicamente.