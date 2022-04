Instalan casillas en Chiapas, pese a quema de boletas

Ante las amenazas de bloqueos carreteros por organizaciones, la mañana de este domingo se instalaron las casillas en la cabecera municipal y comunidades del municipio de Venustiano Carranza para elegir al presidente municipal de este municipio.

Después de las 8 de la mañana empezaron a instalar las casillas en este municipio, según el dato oficial en total son 79 Casillas y de acuerdo a la lista nominal podrán participar 46 mil 800 con credencial de elector para poder emitir su voto.

Hace unos momentos se supo que no están instalados en su totalidad las casillas, porque hace aproximadamente 6 días la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza advirtieron que en este proceso electoral no participarían porque sus demandas no han sido solucionadas, una de ellas es problema agrario.

#Municipios | Un grupo de personas de la comunidad de Soyatitan municipio de Venustiano Carranza robaron boletas y les prendieron fuego, ellos manifestaron que ya habían advertido que no saldrían a votar en esta zona



Vía: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/GUjrTcVqWL — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) April 3, 2022

Al respecto, la OCEZ-RC en entrevista indicaron qué aproximadamente no saldrán a votar 4 mil 400 personas, esto fue un acuerdo que tomaron en la asamblea general, no salir a votar este domingo para las elecciones de presidente municipal.

Así también en entrevista, integrantes de la Ocez-casa del pueblo señalaron que ellos como indígenas sí saldrían a votar tomando todas las medidas de seguridad porque hay amenazas de qué personas podrían llegar a vandalizar en una de las urnas.

Lamentablemente la noche de ayer sábado en la comunidad de Soyatitan municipio de Venustiano Carranza un grupo de personas robaron las boletas y les prendieron fuego en un lugar desconocido, quiénes manifestaron que ya habían advertido que no saldrían a votar en esta zona, por lo que decidieron robar y prenderle fuego a las boletas electorales.

Así también, la mañana de éste domingo otro grupo de indígenas instalaron un bloqueo carretero total sobre el tramo Venustiano Carranza-Villa las Rosas a la altura del poblado Pujiltic en protesta de las elecciones para presidente municipal y se prevé más acciones durante el día.

Publicado originalmente en El Heraldo de Chiapas