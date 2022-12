Freno a la suspensión del Título 42 deja en incertidumbre a Ciudad Juárez

“Aquí en Juárez no percibo que vaya a ver una modificación en lo que hemos estado viendo esta última semana, que básicamente es un aumento de migrantes y que están cruzando y procesando en Estados Unidos de diferentes maneras”, expresó Óscar Ibáñez, representante de la Gobernadora en esta frontera, quien destacó que existe incertidumbre en el tema del Título 42.

Este lunes se dio a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el levantamiento inminente del llamado Título 42, una norma sanitaria invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México.

John Roberts, presidente de la Corte, firmó una orden que suspende el levantamiento, previsto para este miércoles y por lo tanto mantiene la norma, que permite a las autoridades utilizar los protocolos anticovid-19 para impedir la entrada de millones de migrantes.

Al respecto, Óscar Ibáñez mencionó “si el juez decide que lo va a seguir aplicando, de un día para otro, el gobierno norteamericano puede empezar a regresar otra vez migrantes por aquí, eso no lo sabemos y si definitivamente suspende la medida y ya no lo pueden aplicar, también el Título 8, que es el trámite que están haciendo ahorita en Estados Unidos también considera la expulsión inmediata de las personas que no cumplan los requisitos”.

“Lo que hay ahorita es una batalla legal en Estados Unidos, hay una suspensión parcial, como que en realidad son estrategias legales, que están siguiendo los que están a favor o en contra de esta medida en Estados Unidos”.

Dijo haber tenido comunicación con autoridades americanas de que es lo que va a pasar, pero hay mucha incertidumbre, ya que es un asunto que está en proceso en los tribunales.

“Básicamente, es un aumento de migrantes y que están cruzando y procesando en Estados Unidos de diferentes maneras, a algunos los deportan, no por esta frontera, por otras fronteras o directamente a su país, algunos que cumplen los requisitos los envía a los lugares donde van a esperar el trámite definitivo y otros son liberados en El Paso y se están saturando los albergues”, dijo.

“Hay otros que los están enviando con quien los patrocinan o donde van a hacer la espera temporal, en el aeropuerto de El Paso, hay muchos migrantes viajando a esos lugares”, agregó.

Destacó que ante esta falla legal habrá que esperar que se cumpla el plazo nuevamente, mañana (este martes) en la tarde, para ver qué determina la corte.

Con respecto al impacto que generaría que se mantenga el Título 42, “yo digo que va a suceder lo mismo que está sucediendo, porque el Título 42, si lo siguen aplicando ahorita, por lo pronto no se está aplicando en esta frontera”.

Dio a conocer que sería lo mismo, si aumenta o no el flujo de migrantes es una incertidumbre. Arriba de mil personas diarias son las que están reportando del lado americano que están recibiendo. El fin de semana pasado llegaron a recibir 2 mil personas diarias.

