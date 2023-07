Christopher podría ser entregado a sus abuelos el miércoles

La entrega del menor Cristopher se aplazó y será hasta este miércoles que sus abuelos se lo puedan llevar a su casa siempre y cuando los estudios de viabilidad que se practicaron este martes sean positivos.

Como se informó, al filo de las 10:50 horas de este día arribaron, acompañados por un abogado, los familiares del menor del caso ocurrido en el kinder de Cuautitlán Izcalli.

Esperamos que los exámenes que falten tarden entre tres o cuatro horas y posteriormente ya nos puedan entregar al menor y poderlo resguardar

Abogado.

En tanto, el abuelo paterno, Alberto Hernández, mostró una constancia para demostrar que no cuenta con antecedentes penales, "yo nunca he estado en ningún penal, no he cometido ningún delito, pero lo que se divulga sí nos afecta", enfatizó.

🗣️| El abuelo paterno, Alberto Hernández, demostró que no cuenta con antecedentes penales y por el contrario cuenta con dos empleos, por lo que junto con su familia están aptos para cuidar al niño.



📸 Rodrigo Miranda | El Sol de Toluca pic.twitter.com/KFSu38M7fM — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) July 25, 2023

Justicia Vinculan a proceso a pareja que agredió a maestra de kínder de Cuautitlán Izcalli

Detalló que cuenta con dos empleos, uno como comerciante al igual que su esposa y otro en un hospital, de tal suerte que aseguró son gente de trabajo y que pueden resguardar al menor.

Con ánimo de que este mismo martes se pudieran llevar al menor a casa platicó que ya le habían habilitado la recamara del menor.

Destacó que uno de los primeros planes, ya con el menor, sería llevarlo con los abuelos maternos quienes tambien añoran tenerlo en sus brazos.

Así, los abuelos paternos ingresaron este día alrededor de las 11:30 horas al Albergue Temporal Infantil Mónica Pretelini para continuar con el proceso.

Tras más de siete horas de exámenes de viabilidad, los abuelos paternos del menor Christopher salieron del albergue temporal infantil Mónica Pretelini y Alberto Hernández informó que los exámenes habían finalizado, pero seguía el análisis para determinar si ya eran positivos y proceder con la entrega del menor.

Alberto Hernández, abuelos paternos del menor Christopher. Foto: Luis Camacho | El Sol de Toluca

Destacó que los exámenes de viabilidad fueron uno tras otro y solo les otorgaron un receso para comer algo, sin embargo, subrayó que el trato por parte del DIFEM fue bueno.

Finalmente, manifestó que este miércoles, a las 14:00 horas, fueron citados de nueva cuenta para determinar si los exámenes fueron positivos y seguramente tendrán ya en sus brazos a Cristopher para llevarlo a casa.

🤞🏼| "Seguramente mañana antes de las 2:00 tendremos a nuestro nieto", dice el abuelo de Christopher, menor involucrado en el caso de #CuatitlánIzcalli.



Los padres del menor se encuentran recluidos en un penal.



📹 Luis Camacho| El Sol de Toluca pic.twitter.com/ipnMiAMmPV — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) July 26, 2023

Publicado originalmente en El Sol de Toluca