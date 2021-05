Candidato "El Güero" Alonso rechaza versiones de montaje en ataque armado

Guerrero.- El candidato del partido Fuerza por México por la alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez, rechazó versiones que aseguran que hay montaje en el ataque que sufrió este miércoles.

“Yo creo que sí iban directamente hacia mi persona, querían acabar con nuestra vida. Catorce impactos de bala de arma de fuego es lo que nos dice la Fiscalía, no eran flores, creo que querían acabar y no lo lograron, no lograron su objetivo y yo les digo a todos ellos que no nos vamos a detener”, dijo el político.

Al dar una entrevista desde la cama de un hospital privado donde se encuentra internado luego del atentado, el Güero Alonso retó a quienes dicen que se trató de un montaje para que lo demuestren, pero insistió que, jamás jugaría con un tema así.

Política Atacan a balazos a "El Güero" Alonso, candidato a alcaldía de Acapulco; resulta ileso

"Tuvimos un ataque artero, creo que esta es una nueva oportunidad de hacer las cosas, donde nos pasó la vida en un segundo íbamos saliendo de la casa fuimos atacados por la parte trasera y gracias a la pericia del chofer que los esquivó y pudimos salir", expresó.

Alonso Gutiérrez, dio gracias a Dios porque salvó su vida y podrá continuar a lado de su esposa y sus tres hijas, al tiempo que, insistió que terminará la campaña para contener por la presidencia municipal de Acapulco.

El miércoles, Alonso sufrió un ataque a balazos cuando se dirigía en automóvil a su primer evento del día en Acapulco. Sin embargo, el candidato salió ileso.

El ataque al político se da a unos días de las elecciones del próximo 6 de junio, y en un estado donde prevalece la violencia pues 31 municipios guerrerenses se encuentran en alto riesgo de incidencia delictiva. En primer lugar, Acapulco, seguido de Coyuca de Benítez y la capital Chilpancingo.

Indicó que este tipo de actos violentos se viven día a día. “Hoy me tocó a mí. Hoy tengo los reflectores y soy una voz de la ciudadanía" y expresó su deseo de que cese la violencia que se está viviendo en Acapulco.

El político anunció que interpondrá las denuncias ante las instancias pertinentes para que se esclarezcan los hechos.

Sociedad Coparmex exige proteger a candidatos de los homicidios

Además, abundó, tomó la decisión de aumentar su seguridad para poder concluir la contienda de una manera limpia, y lamentó que la política se haya manchado de sangre, y que también estén intimidando a la población.

"Que no intimiden al pueblo, que no obliguen a la ciudadanía a hacer algo que no quiere", dijo y refirió que tiene información sobre personas que han sufrido amenazas por votar por uno u otro candidato.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Creo que esa no es la forma de hacer política. Hay que llevar propuestas, no hay que llevar violencia”, insistió.

Por último, Alonso aseguró que de, ser electo este próximo 6 de junio, la seguridad será prioridad en su Gobierno ya que la sociedad merece tener el derecho de poder salir y vivir libremente sin ningún riesgo o temor.





Con información de EFE