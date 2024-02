Javier Corral acepta postulación plurinominal como candidato externo a Morena

Luego de que se dieran a conocer las listas de los personajes seleccionados para confirmar las diputaciones y senadurías plurinominales por Morena, Javier Corral Jurado aclaró que aceptó dicha postulación al Senado de la República como candidato externo al partido en mención.

Fue por medio de sus redes sociales como dio a conocer que quedó debidamente registrado ante el órgano interno, por lo que oficializó ya su candidatura, buscando ocupar un curul en el Senado a través de la vía de elección proporcional.

“Agradezco esta invitación que me honra y me compromete a luchar denodadamente por la transformación de nuestro país, el fortalecimiento de nuestra democracia, el respeto a su pluralidad y a las libertades públicas”, es lo que se observa en su publicación.

Les comparto que he aceptado este día la postulación de @PartidoMorenaMx al Senado de la República como candidato externo y he quedado debidamente registrado ante el órgano interno.



Agradezco esta invitación que me honra y me compromete a luchar denodadamente por la… — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) February 23, 2024

Manifestó igualmente su compromiso en busca de garantizar un auténtico Estado de bienestar en el que se privilegien y protejan los derechos sociales, por lo que aseveró que trabajará arduamente para lograr dicho objetivo.

“Honraré las causas y los principios por los que siempre he luchado”, enfatizó subrayando que, junto a la candidata a la presidencia de la República por esa misma coalición, Claudia Sheinbaum, buscará contribuir a la construcción de la Cuarta Transformación en México, a fin de fortalecer “la hazaña social y económica” emprendida por López Obrador.

Aprovechó para agradecer a sus amigos las muestras de apoyo y solidaridad que le han externado ante la “virulenta y vulgar reacción del ‘MaruDuartismo’ en Chihuahua”, de quienes señaló que sus reacciones ante tal acontecimiento son “el mejor homenaje que la corrupción brinda a quienes la hemos combatido”.

Fue el miércoles por la noche cuando el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, compartió las listas de los personajes que van en busca de una diputación o senaduría por la vía plurinominal en donde destacó el nombre del exgobernador de Chihuahua.

En el caso de Corral Jurado, será él quien vaya como propietario. mientras que la dirigente Estatal de Morena, Brighite Granados irá como su suplente.

