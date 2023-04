Alejandra del Moral anuncia el regreso de escuelas y estancias infantiles de tiempo completo

La candidata de la coalición "Va por el Estado de México", Alejandra del Moral, pidió el voto de las mamás mexiquenses el próximo 4 de junio, ya que, de obtener el triunfo a la gubernatura, se comprometió a reabrir las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

Ante los naucalpenses que llenaron la explanada del palacio municipal, manifestó que “cerrar escuelas de tiempo completo y estancias infantiles es una traición a las mujeres”, refirió la aspirante al gobierno mexiquense.

Hizo referencia a que estos programas apoyaban a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solteros con hijas e hijos que se encuentran bajo su cuidado.

“Porque para nosotras, las mujeres que tenemos hijos, que trabajamos, no solo fue un error cerrar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, fue un atentado contra nosotras”, sostuvo Alejandra del Moral.

Dijo que la decisión de cerrarlas solo pudo tomarla alguien que no sabe lo que es tener hijos y salir a trabajar.

Al referirse al debate señaló: “lo ganamos, pero esto no basta, compañeras y compañeros. Lo que nos estamos jugando ¿qué es? No sólo es una candidatura a la gubernatura. El futuro de México pasa por el futuro del Estado de México, de nuestros hijos y familias, por eso es muy importante que no perdamos el voto”.

La aspirante a la gubernatura por la Coalición, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza invitó a la ciudadanía del Estado de México a votar porque, “nosotros sí conocemos el Estado de México”, agregó.

“Ayer dejamos muestra clara de que no estamos jugando, que vamos de a deveras por la reconciliación de la entidad para que no haya más colonias y familias divididas por cuestiones políticas”, reiteró en su visita al municipio de Naucalpan.

¡#Naucalpan es valiente! Gracias por este gran recibimiento, su apoyo refuerza mi convicción por este proyecto de unidad.

¡#Naucalpan es valiente! Gracias por este gran recibimiento, su apoyo refuerza mi convicción por este proyecto de unidad.

No les voy a fallar. ¡Que viva el Estado de México!

Dejó en claro que el primer debate lo ganaron los ciudadanos mexiquenses, “porque se dieron cuenta que conocemos el territorio y seguiremos caminando de la mano con la gente”.

“Ganamos porque somos los únicos que presentamos propuestas claras y contundentes y somos los únicos que conocemos los 125 municipios; las familias no quieren gobiernos que dividan como buenos y malos, porque la reconciliación es más poderosa que la polarización”.

En la explanada del palacio municipal de Naucalpan, actualmente gobernado por la coalición de partidos, Alejandra del Moral se comprometió que durante su gobierno se definirán proyectos como el Mexicable, que partirá de la avenida Primero de Mayo al Cetram Cuatro Caminos y se construirá la Línea 5 del Mexicable, que llegará a Texcoco.

Habló también de rehabilitar las zonas industriales para que lleguen más inversiones a la región, y se generen más empleos. También se comprometió a rehabilitar la vialidad paralela a la autopista Chamapa-Lechería.

La candidata de los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza manifestó que defenderán “con coraje, carácter, valentía y profundo amor nuestra casa, que es el Estado de México”.

En compañía del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal, Santiago Creel, y los representantes de los partidos que conforman la coalición, reiteró “que en el Estado de México inicia la reconciliación de todo el país, y ayer dejamos muestra clara que no estamos jugando, que vamos a ganar y que tienen candidata y van a tener Gobernadora”.

En su momento, Santiago Creel pidió a la militancia del PAN, PRD y Nueva Alianza en el estado de México cerrar filas a favor de Alejandra del Moral, porque será la próxima gobernadora.

“Vi que entró una candidata al debate y vi salir a la futura gobernadora del Estado de México. Si alguien habló con claridad y verdad, defendiendo un buen proyecto, fue Alejandra del Moral”, opinó.

Tlalnepantla

Por la tarde, en la comunidad de Tepeolulco, de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla, la candidata aliancista aseguró que durante su sexenio unirá propuestas con las soluciones y el gobierno con el pueblo. “Aquí hay alguien que sabe competir. Que sabe trabajar y que sabe ganar elecciones“, añadió.

¡Seguimos sumando valientes a esta Ruta de la Reconciliación! Gracias #TlalnepantlaDeBaz, por hacer equipo, caminar juntos y afrontar este reto histórico con capacidad y trabajo por las familias mexiquenses.

A la militancia de los partidos aliancistas, PRI, PAN, PRD y NA, les pidió que salgan a hacer lo que saben hacer. “Ustedes no son novatos, saben tocar puertas, saben defender elecciones y saben cuidar casillas, vamos a defender al Estado de México en cada esquina, en cada sección y en cada calle”.

Además, dijo, se establecerá el Seguro Popular mexiquense y atención médica para todas las familias.

