Fox deja plantados a panistas del Edomex en destape oficial de Enrique Vargas

Vicente Fox Quesada dejó plantada a la militancia del PAN en Estado de México, en el evento donde se hizo el destape oficial de ese partido de Enrique Vargas del Villar como candidato al gobierno de la entidad para los comicios de 2023.

A pesar de que el expresidente fue anunciado como el plato fuerte en el “Encuentro de militantes y simpatizantes” mexiquenses de Acción Nacional, el guanajuatense, quien apoyó al PRI en las elecciones presidenciales de 2012 y 2018, sólo envió un mensaje grabado desde su rancho en San Francisco del Rincón.

“Tuvimos problemas con el helicóptero y nos tuvimos que regresar. Como se dan cuenta me vuelvo a poner el uniforme de campaña. Así vestía yo hace 22 años, cuando juntos hicimos la gran hazaña de traer a México la democracia y las libertades”, dijo Fox Quesada portando un sombrero de vaquero.

El guanajuatense se pronunció por elegir a un candidato de “consenso y de unidad” para los comicios del Estado de México y para los comicios presidenciales de 2024, para “llevar a México a la "tierra prometida” y “sacar a este gobierno de Palacio Nacional”.

Al Teatro Morelos, en Toluca, acudieron a respaldar al virtual abanderado panista al gobierno mexiquense los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y la gobernadora electa de Aguascalientes, Tere Jiménez.

Ante unos dos mil 500 militantes y simpatizantes, Enrique Vargas manifestó que está dispuesto a que haya un entendimiento entre el PAN, el PRI y el PRD para concretar la alianza “Va por México” de cara a los comicios del próximo año en la entidad.

“Vamos a tener mesas de trabajo. Las dirigencias nacionales se tienen que poner de acuerdo por y para México”, comentó.

Vargas del Villar aseguró que es “un guerrero que no se cansa” y un “político con proyecto”.

Afirmó que va a seguir adelante a pesar de las campañas en su contra y advirtió que va a responder con denuncias penales a quien lo trate de atacar

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, también llamó a la unidad del partido y con otras fuerzas políticas de oposición para avanzar hacia una alianza en los comicios del Estado de México y para la elección presidencial de 2021.

“Acción Nacional sí está por hacer una gran coalición opositora, pero con reglas claras y con transparencia. Nosotros sí tenemos un proyecto para mejorar las cosas en el Estado de México”, enfatizó el panista.

Cortés Mendoza recalcó que Acción Nacional “sí tiene una opción ganadora para el Estado de México, sí tiene proyecto y tiene un plan para evitar que llegue a gobernar la entidad lo peor de la política”.

Enrique Vargas en en el encuentro de su destape oficial por la candidatura del Edomex. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Alianza política debe concretarse: Enrique Vargas

El coordinador del PAN en la Legislatura local, Enrique Vargas del Villar arribó al teatro Morelos con su esposa y alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, el dirigente nacional Marko Cortés, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, el dirigente estatal Anuar Azar.

El aspirante a la gubernatura mexiquense del PAN se declaró en pie de lucha y advirtió que la alianza opositora debe concretarse en el Estado de México, pero no se pueden equivocar, pues por encima de cualquier plan o interés personal están la entidad y el país.

"Hoy y siempre primero están México y el Estado de México, por encima de cualquier plan o interés personal", sostuvo entre gritos de "Enrique gobernador".

"Se los digo fuerte: tienen en Enrique Vargas a un guerrero que no se cansa", sostuvo.

El PAN, dijo, está convocado para construir al país que empieza en el Estado de México. Llamó a ir a la batalla más importante por la gubernatura pues son mucho más quienes están a favor de un régimen que construye y para eso deben estar unidos y aliados con quienes buscan los mismo.

Al encuentro asistieron diputados locales, federales, alcaldes, alcaldesas, ex ediles los ex dirigentes estatales, militantes de distintos municipios quienes llevaban tambores, gritaban y coreaban el nombre de Enrique Vargas, y en el fondo, un videos con figuras emblemáticas de Acción Nacional como: Carlos Castillo Peraza, Vicente Fox, Josefina Vázquez Mota, Ricardo Anaya. En la pantalla no apareció Felipe Calderón.





Tambien alcaldes como el de Metepec, Fernando Flores, la de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco, la de Naucalpan Angélica Moya, el de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez y ex dirigentes estatales.

Enrique Vargas en en el encuentro con Marko Cortés. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México





Con información de Violeta Huerta | El Sol de Toluca